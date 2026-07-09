Uno Entre Rios | Policiales | patrullero

Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Fue durante la madrugada de este jueves cuando el patrullero empezó a despedir humo desde el sector del motor mientras transitaba por la localidad.

9 de julio 2026 · 16:11hs
Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Un patrullero policial se incendió en plena marcha en Colonia Avellaneda y quedó completamente destruido antes de que alguien pudiera hacer demasiado al respecto.

Todo comenzó cuando el móvil empezó a despedir humo desde el sector del motor mientras transitaba por la localidad. El conductor, lejos de abandonar el vehículo de inmediato, intentó controlar el foco ígneo con un matafuego. El intento fue insuficiente: las llamas avanzaron con rapidez y se adueñaron del patrullero sin dar margen de maniobra.

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay.

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque.

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Intervención

Ante la imposibilidad de dominar el incendio con los medios disponibles, debieron intervenir los bomberos, que finalmente sofocaron el fuego. Para entonces, el vehículo ya no tenía salvación.

El hecho quedó registrado en video y generó repercusión en la zona. La imagen de un patrullero en llamas en plena vía pública no es algo que se vea todos los días, y pone sobre la mesa una pregunta que las autoridades deberán responder: en qué estado mecánico se encontraba ese móvil antes de salir a la calle. El incidente no dejó heridos, pero el vehículo quedó fuera de servicio de manera definitiva.

patrullero Colonia Avellaneda Policía intervención Incendio
Noticias relacionadas
Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería.

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

La Justicia Federal condenó a un hombre que en abril fue a retirar una encomienda con droga en Goya. El envío fue detectado en un control cerca de Concordia.

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un joven motociclista sufrió lesiones graves en un choque con una camioneta. El siniestro se dio en la intersección de la Ruta 135 y Avenida San Martín.

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Siete demorados y tres detenidos en El Morro, en Paraná.

Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos

Ver comentarios

Lo último

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza

El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

Ultimo Momento
Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza

El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

Toni Kroos respaldó a Argentina y rechazó las acusaciones de un supuesto robo ante Egipto

Toni Kroos respaldó a Argentina y rechazó las acusaciones de un supuesto robo ante Egipto

Policiales
Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Ovación
Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Unión de Crespo se coronó bicampeón de la APBF

Unión de Crespo se coronó bicampeón de la APBF

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

El Atlético Neuquen Club adquirió un terreno lindero y concretó una histórica ampliación de su patrimonio

El Atlético Neuquen Club adquirió un terreno lindero y concretó una histórica ampliación de su patrimonio

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

La provincia
La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Dejanos tu comentario