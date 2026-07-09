Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Fue durante la madrugada de este jueves cuando el patrullero empezó a despedir humo desde el sector del motor mientras transitaba por la localidad.

Un patrullero policial se incendió en plena marcha en Colonia Avellaneda y quedó completamente destruido antes de que alguien pudiera hacer demasiado al respecto.

Todo comenzó cuando el móvil empezó a despedir humo desde el sector del motor mientras transitaba por la localidad. El conductor, lejos de abandonar el vehículo de inmediato, intentó controlar el foco ígneo con un matafuego . El intento fue insuficiente: las llamas avanzaron con rapidez y se adueñaron del patrullero sin dar margen de maniobra.

Intervención

Ante la imposibilidad de dominar el incendio con los medios disponibles, debieron intervenir los bomberos, que finalmente sofocaron el fuego. Para entonces, el vehículo ya no tenía salvación.

El hecho quedó registrado en video y generó repercusión en la zona. La imagen de un patrullero en llamas en plena vía pública no es algo que se vea todos los días, y pone sobre la mesa una pregunta que las autoridades deberán responder: en qué estado mecánico se encontraba ese móvil antes de salir a la calle. El incidente no dejó heridos, pero el vehículo quedó fuera de servicio de manera definitiva.