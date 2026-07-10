El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre Suiza: "Es un equipo duro y físico, pero con calidad"

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, hizo un diagnóstico del rival de cuartos de final del Mundial 2026.

En vísperas de los cuartos de final del sábado en Kansas City, Walter Samuel fue la voz del cuerpo técnico de la Selección Argentina para analizar al próximo rival en el Mundial. El ex defensor, integrante del equipo de trabajo de Lionel Scaloni, destacó las virtudes de Suiza y dejó en claro que en internamente esperan un partido exigente ante un equipo que llega con argumentos para competir.

“ Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji… tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados” , explicó Samuel al referirse a las principales características del conjunto europeo.

Desde el cuerpo técnico argentino remarcan que Suiza no es solamente un equipo basado en la fortaleza física o en el orden defensivo, sino una selección que tiene futbolistas capaces de manejar los tiempos del partido y salir jugando desde el fondo. Por eso, Samuel destacó la importancia de analizar a los helvéticos, aunque sin perder el foco en las propias virtudes del equipo de Scaloni.

El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre Suiza

El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre Suiza.

“Miramos al rival pero también pensamos en el juego nuestro”, agregó el integrante del cuerpo técnico, una frase que resume la postura de Argentina para el duelo: respeto por el adversario, pero confianza en una identidad que la llevó a ser campeón del mundo.

Además, Samuel dejó una muestra de la ambición que existe puertas adentro de la Selección en esta etapa decisiva del Mundial. Con Argentina ya entre los ocho mejores equipos del torneo, reconoció la ilusión de poder alcanzar el partido más importante.

“Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble. Y después te la jugás…”, expresó.