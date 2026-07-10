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La Municipalidad de Paraná finalizó los trabajos y es progresiva la vuelta del agua potable

Este viernes, desde la Municipalidad de Paraná se informó que se finalizaron los trabajos sobre el caño maestro de 900 milímetros.

10 de julio 2026 · 19:10hs
La Municipalidad de Paraná finalizó los trabajos y es progresiva la vuelta del agua potable.

La Municipalidad de Paraná finalizó los trabajos y es progresiva la vuelta del agua potable.

La Municipalidad de Paraná confirmó horas atrás que finalizaron los trabajos sobre el caño maestro que provocó problemas en el suministro de agua durante más de un día y que ya comenzó la distribución normal en los sectores afectados.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

El informe de la Municipalidad de Paraná

La comuna informó que el abastecimiento se encuentra en un paulatino restablecimiento e irá normalizándose en caudales y presión a lo largo de la jornada.

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable.

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable.

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

A las 3.15 de este viernes, operarios y técnicos concluyeron los trabajos en el acueducto de 900 milímetros que transporta el recurso desde la planta potabilizadora Echeverría hasta el centro de distribución Parque del Lago.

Es de recordar que durante la jornada del jueves se procedió a reemplazar un tramo de unos 14 metros, en calle López Jordán, en proximidad a calle Caciques Yasu.

De esa manera, se extendió a 26 metros el recambio de la cañería de impulsión previsto originalmente, debido a las sucesivas verificaciones del desgaste del material del conducto, producto de un proceso de fatiga de su resistencia, en tramos contiguos a la fisura que ocasionó la avería.

Concluida la intervención, desarrollada a lo largo de casi 20 horas en forma ininterrumpida, se desarrollaron los habituales procedimientos para la gradual reactivación operativa de los sistemas de gestión operativa, con la reanudación progresiva del bombeo del recurso potabilizado desde la planta potabilizadora Echeverría por el caño de 900 milímetros, hacia los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.

Y finalmente, desde las 5 en Lola Mora, y desde las 7 en Parque del Lago, comenzó el restablecimiento paulatino de la distribución de agua potable, por gravedad y por bombeo, hacia sectores del este de la ciudad.

El municipio agradece

Se agradece la comprensión de los usuarios afectados por esta contingencia. Los equipos operativos trabajaron de manera ininterrumpida, y con el acompañamiento y apoyo de otras áreas del municipio, para reducir los tiempos de intervención, completar las reparaciones y trabajos de recambio, para restablecer el servicio en los sectores afectados.

Municipalidad de Paraná trabajos Agua potable
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