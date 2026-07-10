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Insólito homenaje a Vozinha tras su participación en el Mundial

El investigador español Jesús Ortea bautizó una nueva especie de molusco con el nombre Vozinha en honor al arquero de Cabo Verde.

10 de julio 2026 · 18:46hs
Insólito homenaje a Vozinha tras su participación en el Mundial

Insólito homenaje a Vozinha tras su participación en el Mundial

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se convirtió en una de las sensaciones del Mundial al consolidarse como uno de los arqueros con mayor cantidad de atajadas del certamen. Este viernes recibió un particular homenaje: bautizaron como “Vozinha” a una nueva especie de molusco.

La especie fue registrada bajo el nombre científico Aldisa Vozinhai, una babosa marina que pertenece al género Aldisa. Jesús Ortea, investigador español especializado en biodiversidad marina, fue quien decidió designarla de esa manera y explicó que la elección fue un reconocimiento al rendimiento del arquero de Cabo Verde en la Copa del Mundo.

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Además, agregó que el intenso color rojo del molusco fue un factor que influyó en la decisión de ponerle el nombre, y agregó que quiso convertir el gesto en una distinción para todo el pueblo de Cabo Verde. El científico recibió la Medalla al Mérito Ambiental en 2023, que le fue entregada por el gobierno caboverdiano por sus investigaciones.

Bautizaron una nueva especie de molusco con el nombre Vozinha

En la previa del Mundial Vozinha era prácticamente desconocido fuera del continente africano. Sin embargo, sus actuaciones en la cita máxima lo llevaron a convertirse no solo en una de las sensaciones del certamen, sino también en el arquero con más seguidores en instagram del mundo: en semanas pasó de 50 mil a más de 28 millones.

El futbolista de 40 años fue determinante en el histórico empate de Cabo Verde ante España y en las igualdades posteriores ante Uruguay y Arabia Saudita. También fue figura en el el partido ante la Selección Argentina por los dieciseisavos de final, instancia en la que cayeron 3-2 en el alargue.

Vozinha Mundial 2026 Cabo Verde Homenaje
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