Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

El equipo de la Liga Cañadense enfrentará al combinado de la capital entrerriana en la final de la Región Litoral Sur de la Copa País.

3 de septiembre 2025 · 19:55hs
El representante de la capital entrerriana quiere acceder a la próxima instancia de la Copa País.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya conoce a su rival para la final de la Región Litoral Sur de la Copa País. Se trata del combinado de la Liga Cañadense, que viene de dejar en el camino a su par de Rafaela.

Desde el Consejo Federal de AFA aún no dieron a conocer detalles sobre cuándo se disputará la serie final, que definirá el representante de la Región en la instancia final del certamen.

Vale recordar que el combinado de la capital entrerriana viene de dejar en el camino a su par de Nogoyá.

Copa País Liga Paranaense Consejo Federal de AFA Nogoyá
