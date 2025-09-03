El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya conoce a su rival para la final de la Región Litoral Sur de la Copa País. Se trata del combinado de la Liga Cañadense, que viene de dejar en el camino a su par de Rafaela.
Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival
El equipo de la Liga Cañadense enfrentará al combinado de la capital entrerriana en la final de la Región Litoral Sur de la Copa País.
3 de septiembre 2025 · 19:55hs
Desde el Consejo Federal de AFA aún no dieron a conocer detalles sobre cuándo se disputará la serie final, que definirá el representante de la Región en la instancia final del certamen.
Vale recordar que el combinado de la capital entrerriana viene de dejar en el camino a su par de Nogoyá.