Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

El equipo de la Liga Cañadense enfrentará al combinado de la capital entrerriana en la final de la Región Litoral Sur de la Copa País.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya conoce a su rival para la final de la Región Litoral Sur de la Copa País. Se trata del combinado de la Liga Cañadense, que viene de dejar en el camino a su par de Rafaela.