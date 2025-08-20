Uno Entre Rios | Ovación | Rugby Championship

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

Por la alianza entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, el Rugby Championship se suspenderá en 2026. Argentina, igual, jugará diez tests internacionales.

20 de agosto 2025 · 12:44hs
Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), adelantó que la alianza entre Nueva Zelanda y Sudáfrica sólo alterará el Rugby Championship una vez cada cuatro años. Para la próxima temporada, los Pumas tienen confirmados dos partidos contra Australia, uno con Sudáfrica y cuatro en noviembre.

Las nubes empiezan a disiparse. La incertidumbre generada por la alianza entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, que realizará giras recíprocas cada cuatro años al estilo de los British Lions en el hemisferio sur, puso en jaque al Rugby Championship. Hasta hoy, la única certeza es que el torneo no se jugará en 2026, cuando los All Blacks visiten Sudáfrica. Sin embargo, Travaglini anticipó que la realización normal del Rugby Championship será confirmada para los demás años, e incluso que en 2027 se jugará íntegramente, ya que el Mundial de Australia se disputará en noviembre y no habrá superposición de fechas.

El Rugby Championship no se jugará en 2026

Además, Travaglini adelantó que para el próximo año Los Pumas ya tenían asegurados diez partidos, dos menos que en un año normal. Durante la ventana de julio, Los Pumas jugarán tres partidos en casa ante equipos europeos del Tier 1, que otorgarán puntos para la Nations Cup, certamen que comenzará a disputarse en 2026. Se mantienen los dos encuentros contra Australia, que también quedó afectada por la decisión de neozelandeses y sudafricanos de llevar adelante el llamado "Greatest Rugby Rivalry". Además, los Springboks, históricos aliados del rugby argentino, se comprometieron a disputar un Test Match en nuestro país. Finalmente, en noviembre se suma un partido más, ya que a los habituales tres duelos de esa ventana, que también sumarán puntos para la Nations Cup, se añadirá un encuentro decisivo para establecer la posición final en el flamante certamen: final, tercer puesto, quinto puesto, etc.

En años mundialistas, es habitual que el Rugby Championship se reduzca a tres partidos más un Test con los Springboks. Sin embargo, debido a que el Mundial de Australia 2027 comenzará en noviembre (para evitar superposiciones con las definiciones del Rugby League y Aussie Rules) se retrasó un mes, dejando la ventana libre para disputar el certamen del hemisferio sur en su totalidad. En 2028 y 2029 no habrá alteraciones, mientras que en 2030 el torneo volverá a interrumpirse cuando Sudáfrica visite a Nueva Zelanda. La lógica indica que en 2031, año del Mundial de Estados Unidos, se jugará nuevamente de manera reducida. “En definitiva, no sería tan grave, porque sería una vez cada cuatro años que se pierde el Championship”, dijo el presidente.

Este nuevo convenio se ratificará en la próxima reunión de Sanzaar, según explicó Travaglini, que se realizará en Sídney, en paralelo con la visita de Los Pumas a los Wallabies por las fechas 3 y 4 del presente Rugby Championship. El contrato que aúna a los tres gigantes del sur junto a Los Pumas finaliza este año y hasta ahora no había indicios sobre su continuidad.

El vínculo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda comprende dos giras: 2026 y 2030, con la idea de que se prolongue en el tiempo: 2034, 2038, etc. Sin embargo, Travaglini sembró dudas respecto al éxito de esta alianza: "Hay que ver cómo les va con esa gira, porque al Rugby Championship llevás 34 jugadores. Acá van a tener que jugar casi un mes y medio y van a tener que hacer como los Lions, que se llevan más de 40 jugadores. Eso es guita de pasaje, guita de sueldo, guita de premio. Yo no sé si lo que les va a entrar para compensar todo eso".

Respecto a la posibilidad de jugar más partidos en 2026 para acercarse a los 12 que Los Pumas disputan anualmente (este año son 13, gracias a la invitación de los Lions), Travaglini se mostró reacio. "Los demás países, sean de Europa o de las Islas del Pacífico, no están amparados por la Regla 9, por lo que no podrían contar con sus principales jugadores. Estamos viendo la posibilidad de jugar un partido con Barbarians, con quien tenemos una gran relación".

No habrá Rugby Championship en 2026. No habrá duelo ante los All Blacks por primera vez en 15 años. Pero la competitividad de Los Pumas no se verá tan afectada como se temía en un principio.

Rugby Championship Argentina Gabriel Travaglini
