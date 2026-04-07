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El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

La Carpa Azul de Pueblo Belgrano prepara un Huevo de Pascua de 120 kilos, que se convierte en atracción turística y celebra la tradición chocolatera local.

7 de abril 2026 · 13:38hs
El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos.

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos".

Pueblo Belgrano, a pocos kilómetros de Gualeguaychú, se prepara para recibir a curiosos y amantes del chocolate: la Chocolatería La Carpa Azul está elaborando el Huevo de Pascua más grande de la provincia, una verdadera obra de arte que cada Semana Santa se transforma en un imán para los visitantes.

En diálogo con UNO, desde la chocolatería explicaron que este gigantesco huevo, que pesará 120 kilos, aún está en proceso de elaboración y requiere dedicación y tiempo. "El huevo va a pesar 120 kilos y comenzamos el proceso este miércoles porque estábamos 100% abocados al tema del alfajor más grande del mundo, así que el jueves ya habrá fotos del huevo terminado", comentaron, mostrando su entusiasmo por el proyecto.

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Más allá de su tamaño, la iniciativa destaca por el impacto que genera en la comunidad y en los turistas. La Carpa Azul ha logrado que esta tradición local se convierta en un punto de encuentro donde la creatividad y la pasión por el chocolate se fusionan, ofreciendo una experiencia única para toda la familia.

Sobre futuros desafíos o récords, los responsables del gigante de chocolate fueron claros: "No nos estamos enfocando en otro récord mundial por ahora. Primero, queremos disfrutar de lo que logramos con el alfajor y, después, veremos qué sigue", agregaron entre risas.

La llegada del huevo gigante refleja la maestría artesanal de la chocolatería y el espíritu festivo de la región, que cada año celebra la Pascua con propuestas originales y familiares. Los visitantes podrán disfrutar pronto de fotografías, recorridos y, por supuesto, del aroma inconfundible del chocolate que acompaña esta tradición única.

Huevo Entre Ríos Semana Santa
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