Crimen en la escuela de San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

La causa apunta a comunidades digitales globales donde se comparten y replican ataques. Qué es la “True Crime Community” y por qué preocupa a investigadores.

La investigación por el crimen de un menor tras el ataque a tiros en la escuela normal Nº 40 de San Cristóbal en Santa Fe abrió una línea que excede el ámbito local: el posible vínculo del adolescente acusado con redes digitales internacionales donde circulan contenidos sobre violencia extrema.

“Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe”, afirmó la vocera Virginia Coudannes, al explicar por qué la causa requiere articulación con fuerzas federales y organismos especializados. Pero, ¿qué significa concretamente hablar de “redes internacionales” en este caso?

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Comunidades globales, sin fronteras físicas

Los investigadores apuntan a entornos digitales cerrados que funcionan a escala global, especialmente en plataformas como Discord, donde usuarios de distintos países interactúan en servidores privados.

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Allí no hay límites geográficos: una persona en Argentina puede participar en tiempo real de conversaciones con usuarios de Estados Unidos, Europa o Asia. El acceso suele darse por invitación, los perfiles utilizan seudónimos y los intercambios quedan fuera del alcance público, lo que dificulta su rastreo.

En ese universo, la causa ubica a la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura digital descentralizada que gira en torno al consumo de contenidos sobre crímenes reales y, en sus niveles más extremos, a la glorificación de sus autores.

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De espectadores a participantes

Según reconstruyen los especialistas, estas comunidades no se limitan a observar hechos violentos. Funcionan como espacios participativos donde los usuarios: comparten material sobre ataques y sus autores, preproducen símbolos, códigos y estéticas, analizan casos en detalle y, en algunos casos, imitan conductas o mensajes

En ese marco, los hechos violentos pueden adquirir un sentido distinto: no sólo el impacto directo, sino también la repercusión dentro de esa comunidad global.

Quienes estudian este fenómeno lo describen como una dinámica “memética”: los ataques toman elementos de hechos anteriores, los reinterpretan y buscan generar notoriedad dentro del propio circuito digital.

Un fenómeno en expansión

Informes internacionales identificaron un crecimiento de este tipo de comunidades y su posible vínculo con episodios de violencia. Desde 2024 se registraron ataques y planes frustrados asociados a estos entornos en distintos países, con patrones de imitación entre agresores.

Este efecto, conocido como “contagio”, implica que un hecho puede inspirar otros en diferentes lugares del mundo, sin conexión directa entre los autores, pero sí a través de estos espacios digitales compartidos.

A diferencia de otras formas de violencia, en estos casos no suele haber una motivación ideológica clara. Se trata, en muchos casos, de lo que se denomina violencia nihilista: acciones sin objetivo político definido, pero con fuerte carga simbólica dentro de estas comunidades.

Por qué es clave en la causa

Para la Justicia, entender este entramado es central para determinar si el ataque de San Cristóbal fue planificado en interacción con otros usuarios o si existió algún tipo de instigación.

El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados busca reconstruir esa actividad: qué tipo de contenidos consumía el adolescente, con quién interactuaba y si hubo mensajes previos vinculados al hecho.

La hipótesis de trabajo es que el entorno digital pudo haber influido en la planificación, la modalidad del ataque e incluso en la elección de determinados elementos simbólicos.

Un desafío para la investigación

El carácter global, anónimo y fragmentado de estas redes representa uno de los principales obstáculos. A diferencia de otras investigaciones, no se trata sólo de reconstruir hechos locales, sino de seguir conexiones que pueden atravesar múltiples países y plataformas.

En ese contexto, cuando la investigación habla de “redes internacionales”, no se refiere a una organización estructurada, sino a una constelación de comunidades digitales interconectadas, sin liderazgo central, pero con códigos compartidos.

Ese entramado es, hoy, uno de los focos principales de la causa. Porque allí podría estar parte de la explicación de un ataque que, aunque ocurrió en una escuela de San Cristóbal, se inscribe en un fenómeno que ya es global.