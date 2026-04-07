Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados.

Los Pumas 7 y Las Yaguaretés ya tienen planteles confirmados y parten rumbo a Hong Kong para disputar la primera etapa del SVNS World Championship.

Los seleccionados argentinos de rugby 7, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés, tienen todo listo para partir rumbo a Hong Kong y disputar del viernes 17 al domingo 19 la primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship. Con grupos y fixtures confirmados, el último paso fue la definición de los planteles para enfrentar la competencia internacional.

El SVNS World Championship contará con la participación de 12 selecciones masculinas y 12 femeninas: los ocho equipos que participaron en el SVNS Series y los cuatro que clasificaron a través del SVNS 2. El campeón de cada categoría será aquel que sume más puntos al finalizar las tres etapas. Para la próxima temporada, los primeros ocho equipos de cada categoría integrarán directamente el SVNS Series, mientras que los cuatro últimos buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

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Planteles confirmados de Los Pumas 7 y Las Yaguaretés

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En el caso de Los Pumas 7, se destacan los regresos de jugadores claves como el capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, quienes superaron lesiones que los habían marginado de torneos recientes. Mare venía arrastrando una lesión en el pie sufrida en el Seven de Perth, mientras que Pellandini se recuperó de un problema en el hombro derecho tras el torneo de Singapur.

Plantel de Los Pumas 7: Álvarez, Santiago; Arrieta, Martiniano; Batac, Juan Patricio; De Haro, Pedro; Dubuc, Sebastián; González, Luciano; Graziano, Matteo; Mare, Santiago; Moneta, Marcos; Morales, Eliseo; Pellandini, Joaquín; Pérez Pardo, Gregorio; Vera Feld, Santiago; Zangara, Santino.

Por su parte, Las Yaguaretés, dirigidas por Nahuel García, recuperan a Josefina Padellaro, ya recuperada del esguince de tobillo sufrido en Montevideo, mientras que se mantiene la presencia de la misionera Ruth Velázquez, quien había reemplazado a Padellaro en San Pablo. El plantel también cuenta con la presencia de dos entrerrianas, Paula Pedrozo y Antonella Reding.

Plantel de Las Yaguaretés: Brígido, Virginia; Delgado, Candela; Díaz, Malena; Escalante, Cristal; González, Sofía; Iacaruso, Francesca; Lecuona, Milagros; Medina, Azul; Padellaro, Josefina; Pedrozo, Paula; Reding, Antonella; Rodich, Talía; Taladrid, María; Velázquez, Ruth.

Con los planteles confirmados y las energías renovadas tras la recuperación de sus figuras, Argentina se prepara para dejar una fuerte huella en la primera etapa del SVNS World Championship y aspirar a mantenerse entre los mejores equipos de la temporada.