Crisis en el sector: taxistas denuncian falta de controles y competencia desleal

Aunque en Paraná rigen ordenanza municipales, los choferes de plataformas de viajes, taxistas y remiseros continúan en la lucha por una competencia leal.

El secretario de la Asociación de Taximetristas, Walter Cerrudo, advirtió sobre una situación “caótica” en el sector y denunció una fuerte desigualdad frente a las plataformas de transporte. Cerrudo explicó que los taxistas operan con una tarifa regulada y las plataformas no.

Según explicó, uno de los principales reclamos es la falta de controles sobre los vehículos particulares que trabajan mediante aplicaciones. “ No hay igualdad de competencia. A nosotros nos controlan permanentemente, pero a los autos particulares no”, afirmó.

Cerrudo sostuvo que los taxistas deben cumplir con exigencias municipales, seguros específicos y ordenanzas vigentes, mientras que —según denunció— las plataformas operan sin regulación efectiva. En ese sentido, mencionó la ordenanza 10.070, que establece requisitos para el funcionamiento de plataformas electrónicas, aunque aseguró que “no se cumple ni en un 20%”.

“El que quiera poner un auto particular, lo hace. No hay controles reales. Nosotros tenemos que cumplir con todo, desde habilitaciones hasta estudios de costos para fijar la tarifa”, señaló.

Caída de la actividad

El dirigente también alertó sobre la fuerte caída en la cantidad de taxis en actividad. “De más de 500 unidades, hoy quedan alrededor de 300 trabajando”, indicó, y explicó que muchos choferes no logran sostener los costos operativos.

En este contexto, aseguró que una gran parte de los taxistas se volcó también a trabajar con aplicaciones para poder subsistir. “El 80% está en las plataformas. No les queda otra, porque tienen que pagar cuentas”, expresó.

Diferencias tarifarias

Otro de los puntos centrales del conflicto es la diferencia de precios. Cerrudo explicó que el taxi tiene una tarifa regulada, con una bajada de bandera de 1.500 pesos y un costo de 120 pesos cada 100 metros, mientras que las aplicaciones ofrecen viajes considerablemente más baratos.

“Un viaje desde la terminal a San Benito puede salir 11.000 pesos en taxi y 6.000 en una plataforma. Es imposible competir así”, remarcó.

No obstante, advirtió que ese esquema podría cambiar si desaparece el sistema tradicional. “El día que no haya taxis ni remises, las plataformas van a cobrar lo que quieran, porque no van a tener competencia”, opinó.

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Reclamos al municipio

Cerrudo fue crítico con el rol del Estado local y aseguró que el conflicto también es con el municipio por la falta de controles. “Pedimos que controlen a los autos particulares, pero siempre terminan controlando a los taxis”, cuestionó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

También denunció que muchas plataformas no están registradas oficialmente en la ciudad ni cuentan con representación local, pese a que la normativa lo exige.

Entre otras irregularidades, mencionó el uso de vehículos sin las condiciones requeridas, como antigüedad mayor a la permitida o vidrios polarizados fuera de norma.

Pedido de audiencia

Por último, el dirigente indicó que presentó un pedido formal de audiencia a las autoridades municipales, pero aún no obtuvo respuesta. “Hace más de 20 días que estamos esperando que nos convoquen”, señaló.

Mientras tanto, confirmó que el sector mantiene diálogo con distintas cámaras del transporte para unificar reclamos y definir los próximos pasos ante una situación que —según advirtió— “afecta a todos los trabajadores del rubro”.