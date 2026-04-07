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Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry transitó con firmeza en el polvo de ladrillo europeo al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov. Sebastián Báez fue eliminado por Carlos Alcaraz.

7 de abril 2026 · 11:56hs
Tomás Etcheverry transitó con firmeza en el polvo de ladrillo europeo al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov. Sebastián Báez fue eliminado por Carlos Alcaraz.

Tomás Etcheverry transitó con firmeza en el polvo de ladrillo europeo al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov. Sebastián Báez fue eliminado por Carlos Alcaraz.

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un muy buen triunfo ante el siempre complicado búlgaro Grigor Dimitrov, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El oriundo de La Plata, que atraviesa un gran presente, se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3, luego de una hora y 56 minutos de juego.

De esta manera, pudo superar por primera vez al búlgaro, quien busca volver poco a poco a su mejor nivel después de la dura lesión que sufrió a mediados del año pasado en Wimbledon, cuando tenía contra las cuerdas al italiano Jannik Sinner.

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El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Térence Atmane, que este martes por la mañana derrotó al estadounidense Ethan Quinn con un sólido 6-1 y 6-4.

Etcheverry pudo encontrar una muy buena regularidad entre finales del 2025 y el inicio de este 2026, en el que además consiguió su primer título al consagrarse en el ATP 500 de Río. Esto le permitió volver al top 30 del ranking ATP y además tiene grandes chances de seguir escalando.

Sebastián Báez no pudo con Carlos Alcaraz

Sebastián Báez no pudo imponer su juego ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien lo superó con un cómodo 6-1 y 6-3, después de solo una hora y 9 minutos de juego para meterse en los octavos de final.

El único momento en el que Báez pudo haber incomodado a Alcaraz fue en el segundo set, cuando tuvo oportunidad de ponerse 4-4, aunque el español reaccionó a tiempo, le quebró el servicio y finalmente cerró el encuentro con su saque.

Francisco Cerúndolo sigue en carrera en el Masters 1000 de Montecarlo

El otro argentino que está en la segunda ronda del tercer Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (16°), que este lunes derrotó en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas, tres veces campeón en en este torneo. Su oponente en la segunda ronda será el checo Tomas Machac, que en la primera rueda venció al alemán Daniel Altmaier.

Tomás Etcheverry Sebastián Báez Masters 1000 Carlos Alcaraz
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