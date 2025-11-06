Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

En Echagüe van por nuevos desafíos

Las jugadoras de Echagüe se refirieron a la reciente coronación del Negro en el Torneo Provincial Femenino de la UER.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

6 de noviembre 2025 · 11:52hs
El plantel de Echagüe continúa con sus entrenamientos de cara al cierre de la temporada.

Después de haber ganado con autoridad el Clausura del Torneo Provincial Femenino que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER) el pasado domingo en Concordia, el plantel de Echagüe no se tomó descanso y regresó rápidamente a los entrenamientos para afrontar el cierre de la temporada.

Con algunas ausencias y en medio de una invasión de mosquitos que fastidiaban a las protagonistas, las chicas del Negro llevaron adelante una intensa práctica para no aflojar y, a pesar de haber cumplido con el principal objetivo en la última parte del año, focalizarse en lo que se les viene: algunos amistosos en modalidad 12 vs 12 (a las competencias oficiales la disputaban en formato 10 vs 10), el Seven de la República (muchas de sus jugadoras probablemente integren los equipos de la UER) y el Seven Provincial.

Echagüe recuperó el dominio en el campeonato organizado por la UER.

Las protagonistas hablaron tras la consagración en el Torneo Provincial

Previo a comenzar la práctica, las jugadoras Fiona Luna y Abigail Pereyra, junto con Sebastián Soffredini, uno de sus entrenadores, hablaron con UNO y contaron cómo viven los días posteriores a la consagración.

“Estuvimos entrenando todo el año para esto y el trabajo dio sus frutos. Ganamos este torneo y estamos muy contentas por lo logrado”, aseveró Fiona, remarcado su preparación.

En la última jornada del campeonato el equipo paranaense tenía programado disputar tres partidos, pero por la no presentación de la fusión entre Central Entrerriano y Jockey de Gualeguay y el abandono de Los Espinillos a la mitad del encuentro, sólo jugaron un partido y medio. Esto no cayó del todo bien en el equipo.

“Tuvimos un viaje bastante largo e íbamos mentalizadas en jugar tres partidos, pero distintas circunstancias hicieron que esto no se diera y jugamos la mitad, en las condiciones que había disponibles”, reflexionó.

Por su parte, Abigail destacó que el título además las dejó a un paso de disputar la edición 2026 del Torneo Regional del Litoral: “Jugar ese torneo es muy importante para nosotras. Este año terminamos muy tristes porque siempre apuntamos a terminar primeras y no se nos dio. Así que seguiremos entrenando para asegurarnos la clasificación el próximo años y poder dar lo mejor de nosotras”.

Además, remarcó el cambio que hubo entre el Apertura (fueron segundas) y el Clausura para poder festejar: “En el torneo anterior habíamos tenido una mala jornada, algo que le puede pasar a cualquier equipo, y eso hizo que terminemos segundas. Fue un golpe que nos sirvió de aprendizaje, trabajamos para corregir los errores y finalmente tuvimos el premio a nuestro esfuerzo en esta última competencia”.

Para concluir la charla, invitó a más chicas a sumarse a las prácticas del rugby femenino, remarcando el grupo que se conformó y lo bien que la pasan en cada entrenamiento y en cada partido.

“Estamos siempre abiertas a que se sumen más mujeres a la práctica de este deporte. Si en un principio tienen dudas pueden venir a ver las prácticas y descubran ellas mismas lo que es. Uno si no conoce puede pensar que son todos golpes, pero no es así. Son momentos de mucha diversión en un deporte hermoso, que nos une como grupo. Somos muy compañeras y nos apoyamos mucho entre nosotras, sea en la cancha o en la vida, y queremos que tanto Echagüe como el rugby femenino en Paraná y en la provincia siga creciendo. Que chicas en edad de prejuveniles o juveniles puedan tener un lugar donde competir sería algo realmente hermoso para nosotras que nos gusta tanto este deporte”, concluyo Abigail Pereyra.

El plantel de Echagüe campeón

El plantel de Echagüe estuvo integrado por Melani Hernández, Abigail Rivero (capitana), Angie Montaña, Abigail Pereyra, Antonella Reding, Carla Garay, Virginia Ballestena, Gianella Soffredini Garnier, Gisela Emeri, Joselina Bitar, Marianela Schumacher, Victoria Brunetto, Florencia Caprarulo Anderson, Fiona Luna, Martina Pesoa, Agostina Pesoa, María Paz Bonazzola, Micaela Warnke, Antonella Kapplan, Luz Armando, Betania Arredondo, Soledad Fontana, Haritza Urgorri y Ana Luz Corvalan.

Los entrenadores son Facundo Pross (head coach) y Sebastián Soffredini; y el preparador físico Esteban Pross.

El desempeño de Echagüe en 2025

Esta temporada el equipo de rugby femenino de Echagüe ganó recientemente el Clausura del Torneo Provincial y, anteriormente, había levantado el Torneo Dos Orillas ante los rivales santafesinos. Además, fue subcampeón del Apertura de la UER y finalizó tercero en el Torneo Regional del Litoral –era el campeón defensor tras la consagración en 2024–. Su asignatura pendiente fue no haber podido clasificar al Nacional de Clubes.

