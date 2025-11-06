Femer reclama pagos de prestaciones a OSER OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 6 de noviembre 2025 · 12:05hs

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) enviará una nota a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para reclamar que salde lo adeudado, ya que solo abonó la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales quieren evitar que se resientan los servicios para los afiliados.

Federación Médica de Entre Ríos (Femer) El miércoles 5 de noviembre se reunió la Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos para tratar el retraso de los pagos de OSER. Concretamente, al 31 de octubre la obra social provincial abonó solo la mitad de las prestaciones médicas realizadas en agosto.

En este sentido, las autoridades de la entidad que nuclea a los médicos manifestaron su gran preocupación por la demora en los pagos, por lo que enviarán una nota a las autoridades de la obra social solicitándoles que salden lo adeudado para evitar inconvenientes en las prestaciones médicas. Asimismo, ya anticiparon que ante esta grave situación, y de no tener respuesta en lo inmediato, podrían resentirse los servicios médicos para los afiliados de OSER, .