Uno Entre Rios | La Provincia | Femer

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios

6 de noviembre 2025 · 12:05hs
OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 

OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 
OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 

OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 
OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 

OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) enviará una nota a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para reclamar que salde lo adeudado, ya que solo abonó la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales quieren evitar que se resientan los servicios para los afiliados.

Federación Médica de Entre Ríos (Femer)

El miércoles 5 de noviembre se reunió la Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos para tratar el retraso de los pagos de OSER. Concretamente, al 31 de octubre la obra social provincial abonó solo la mitad de las prestaciones médicas realizadas en agosto.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En este sentido, las autoridades de la entidad que nuclea a los médicos manifestaron su gran preocupación por la demora en los pagos, por lo que enviarán una nota a las autoridades de la obra social solicitándoles que salden lo adeudado para evitar inconvenientes en las prestaciones médicas. Asimismo, ya anticiparon que ante esta grave situación, y de no tener respuesta en lo inmediato, podrían resentirse los servicios médicos para los afiliados de OSER, .

Femer OSER deuda prestaciones
Noticias relacionadas
El Observatorio Económico de Turismo está en una etapa avanzada de prueba piloto

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

se reanudo el servicio del tren que une parana con la picada

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

En caso de un nuevo incumplimiento por parte de la chatarrería Todoni, Las 3E ubicada en avenida Circunvalación de Paraná se dispondrá la licitación para la venta.

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Los Parques Nacionales son vitales para la biodiversidad

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Ver comentarios

Lo último

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Ultimo Momento
Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

En Echagüe van por nuevos desafíos

En Echagüe van por nuevos desafíos

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

La provincia
Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Dejanos tu comentario