La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina clasificó a los 16avos de final al derrotar 1 a 0 a Túnez. El domingo cerrará su participación en la Fase de grupos

Argentina ganó los dos partidos que disputó en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 de Fútbol clasificó este jueves a los 16avos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. La Albiceleste aseguró su presencia en la siguiente instancia al derrotar 1 a 0 a Túnez en el marco de la segunda fecha, Grupo D.

En el primer tiempo, los dirigidos por Diego Placente fueron ampliamente dominadores de las acciones. Contó con variadas acciones de peligro para romper el cero, pero la figura de Slim Bouaskar, arquero del elenco africano, se hizo cada vez más inmensa con el correr de los minutos. Inclusive, el goleador Thomas De Martis tuvo una excelsa definición donde decidió picarla, pero el palo le negó el tanto.

#Sub17 Copa del Mundo #Qatar2025 #U17WC ¡La Albiceleste aseguró su clasificación a falta de una fecha! Con el gol de Jainikoski, el equipo de Placente venció a Túnez por la segunda jornada de la fase de grupos. #Argentina 1 - #Túnez 0 #VamosArgentina

En el complemento llegó el tan ansiado grito llegó. A los 21 minutos Facundo Jainikoski abrió el marcador luego de una gran jugada individual que inició desde la mitad del campo tras una buena descarga de De Martis y que culminó con un gran remate cruzado -y raso- para inflar la red adversaria.

Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina Sub 17

La Albiceleste volverá a escena el próximo domingo. Desde las 9.30, hora de Argentina, enfrentará a Fiyi en el juego que marcará el cierre de la primera fase de la cita ecuménica juvenil.