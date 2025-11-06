Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina clasificó a los 16avos de final al derrotar 1 a 0 a Túnez. El domingo cerrará su participación en la Fase de grupos

6 de noviembre 2025 · 13:25hs
Argentina ganó los dos partidos que disputó en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

Argentina ganó los dos partidos que disputó en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 de Fútbol clasificó este jueves a los 16avos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. La Albiceleste aseguró su presencia en la siguiente instancia al derrotar 1 a 0 a Túnez en el marco de la segunda fecha, Grupo D.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1986455313877221407&partner=&hide_thread=false

En el primer tiempo, los dirigidos por Diego Placente fueron ampliamente dominadores de las acciones. Contó con variadas acciones de peligro para romper el cero, pero la figura de Slim Bouaskar, arquero del elenco africano, se hizo cada vez más inmensa con el correr de los minutos. Inclusive, el goleador Thomas De Martis tuvo una excelsa definición donde decidió picarla, pero el palo le negó el tanto.

El equipo de Argentina se prepara para jugar este jueves.

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

La camiseta de la Selección Argentina estará disponible desde el 6 de noviembre.

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

En el complemento llegó el tan ansiado grito llegó. A los 21 minutos Facundo Jainikoski abrió el marcador luego de una gran jugada individual que inició desde la mitad del campo tras una buena descarga de De Martis y que culminó con un gran remate cruzado -y raso- para inflar la red adversaria.

Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina Sub 17

La Albiceleste volverá a escena el próximo domingo. Desde las 9.30, hora de Argentina, enfrentará a Fiyi en el juego que marcará el cierre de la primera fase de la cita ecuménica juvenil.

Selección Argentina Mundial Sub 17 Albiceleste Diego Placente Qatar
Noticias relacionadas
El Pato Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia.

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

la seleccion argentina debuto con una victoria en el mundial sub 17

La Selección Argentina debutó con una victoria en el Mundial Sub 17

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Ver comentarios

Lo último

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Ultimo Momento
Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

En Echagüe van por nuevos desafíos

En Echagüe van por nuevos desafíos

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

La provincia
Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Dejanos tu comentario