Uno Entre Rios | La Provincia | tren

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

El primer tren partió a las 7.55 desde la estación central y retomó así el servicio que estaba suspendido desde el viernes

6 de noviembre 2025 · 13:14hs
Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

El servicio de trenes regionales volvió a operar este jueves en Paraná, luego de casi una semana de suspensión por desperfectos mecánicos y eléctricos en las dos formaciones que cubren el trayecto hacia La Picada.

El primer tren partió a las 7.55 desde la estación central, retomando así un servicio muy esperado por los pasajeros habituales.

Trenes Paraná La Picada.jpg
Desde el sábado estaba interrumpido el servicio de tren que une Paraná con La Picada

Desde el sábado estaba interrumpido el servicio de tren que une Paraná con La Picada

La interrupción había comenzado el pasado viernes, cuando desde Ferrocarriles Argentinos se informó que las unidades no podían circular por distintas fallas técnicas. Una de ellas presentó un problema eléctrico que impidió su continuidad operativa, mientras que la otra padeció una avería mecánica más compleja, que requirió el reemplazo de repuestos específicos.

Las dos unidades que unen de lunes a sábado Paraná con La Picada están fuera de servicio. No hay fecha exacta para que el tren retome el recorrido

Está suspendido el servicio de tren que une Paraná con La Picada

El viaje en tren en Londres dejó 11 heridos, dos de gravedad

Horror en un tren en Londres: ataque masivo con arma blanca dejó 11 heridos

El servicio se retomó con una sola unidad, ya que la que tiene un problema eléctrico aún está en reparación

Cuatro servicios

Trenes Argentinos tiene cuatro servicios diarios (excepto domingos) desde la estación Urquiza: a las 4.55, 7.55, 13.30 y 18. Todos llegan a Colonia Avellaneda. Hay dos que arriban a La Picada (el de las 4.55 y el de las 13.30). El de las 18 horas desde Paraná no sale los sábados. Los valores de los tickets son de 570 pesos hasta Colonia Avellaneda y 930 pesos hasta La Picada.

tren Paraná
Noticias relacionadas
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

El Observatorio Económico de Turismo está en una etapa avanzada de prueba piloto

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

OSER abonó solo la mitad de las prestaciones realizadas en agosto. Los profesionales nucleados en Femer quieren evitar el resentimiento de los servicios 

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Ver comentarios

Lo último

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Ultimo Momento
Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

En Echagüe van por nuevos desafíos

En Echagüe van por nuevos desafíos

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

La provincia
Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Dejanos tu comentario