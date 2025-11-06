Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

El primer tren partió a las 7.55 desde la estación central y retomó así el servicio que estaba suspendido desde el viernes

El servicio de trenes regionales volvió a operar este jueves en Paraná, luego de casi una semana de suspensión por desperfectos mecánicos y eléctricos en las dos formaciones que cubren el trayecto hacia La Picada.

La interrupción había comenzado el pasado viernes, cuando desde Ferrocarriles Argentinos se informó que las unidades no podían circular por distintas fallas técnicas. Una de ellas presentó un problema eléctrico que impidió su continuidad operativa, mientras que la otra padeció una avería mecánica más compleja, que requirió el reemplazo de repuestos específicos.

Desde el sábado estaba interrumpido el servicio de tren que une Paraná con La Picada

El primer tren partió a las 7.55 desde la estación central, retomando así un servicio muy esperado por los pasajeros habituales.

El servicio se retomó con una sola unidad, ya que la que tiene un problema eléctrico aún está en reparación

Cuatro servicios

Trenes Argentinos tiene cuatro servicios diarios (excepto domingos) desde la estación Urquiza: a las 4.55, 7.55, 13.30 y 18. Todos llegan a Colonia Avellaneda. Hay dos que arriban a La Picada (el de las 4.55 y el de las 13.30). El de las 18 horas desde Paraná no sale los sábados. Los valores de los tickets son de 570 pesos hasta Colonia Avellaneda y 930 pesos hasta La Picada.