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Una peleadora de MMA sufrió un percance con su ropa en plena pelea y promocionó su OnlyFans

A la mexicana Lucero Acosta se le escapó un pecho duante su pelea de MMA con la canadiense Shannon Clark. "Salió a saludar", lo tomó con humor.

19 de octubre 2026 · 20:30hs
La Loba Acosta perdió contra Shannon Clark en la PFL.

La Loba Acosta perdió contra Shannon Clark en la PFL.

La luchadora mexicana de MMA Lucero Acosta debutó en la Professional Fighters League (PFL) con una derrota ante la canadiense Shannon Clark en Chicago. Su caída en el debut quedó marcada por una situación inusual que se volvió viral en las redes sociales por la exposición accidental de parte de su pecho durante el combate.

La peleadora bromeó sobre el momento en redes sociales y aprovechó para promocionar su cuenta de OnlyFans.

La mexicana, conocida como La Loba, se presentó en la segunda visita de la organización a Chicago frente a Clark, en una velada que contó con la victoria del argentino Emiliano Sordi con un demoledor nocaut. Acosta controló los primeros pasajes con golpes largos, aunque terminó en la lona cerca del final del primer asalto. La canadiense modificó su estrategia en el tercer round, logró un derribo y avanzó hasta la media guardia.

Desde esa posición descargó golpes sobre su contrincante, que terminó con el rostro ensangrentado. Durante el ataque, el sujetador de la peleadora se desplazó y dejó parte de su pecho expuesto. Ni el árbitro en el octágono ni Acosta advirtieron el incidente, ya que la mexicana estaba siendo sometida por su rival, mientras intentaba liberarse del control lateral. Luego de una serie de golpes contundentes, el juez Kevin MacDonald detuvo el combate.

La peleadora de MMA lo tomó con humor

Acosta se tomó con humor la situación y comunicó en Instagram que el episodio le generó ingresos adicionales, ya que provocó una gran repercusión en redes. La peleadora publicó una foto y vinculó el crecimiento de su cuenta de OnlyFans con la transmisión de su debut en la PFL.

"Pago extra en OnlyFans porque mostré el pezón durante la transmisión en directo de PFL MMA. Es bonito. Patrocinador oficial”, escribió en una publicación.

Un día más tarde, volvió a subir un posteo en su cuenta: “Mi cara, cuando me dijeron que mi Chichi salió a saludar a la cámara! Bueno… El universo conspiró. Chichis para la banda!!”. OnlyFans forma parte de las fuentes de ingresos de la mexicana, que combina su actividad en las artes marciales mixtas con la producción de contenido para adultos.

La trayectoria de Acosta en las artes marciales mixtas comenzó como una respuesta a la violencia doméstica que sufrió durante un matrimonio en California. Su exesposo era policía y, según relató, un juez le negó una orden de restricción mientras atravesaba el proceso de divorcio. “Estaba casada en California y sufrí violencia doméstica. Mi exesposo era policía, tenía un abogado... Yo no. El juez me negó una orden de restricción. Tenía que quedarme por el trámite del divorcio y supe que debía aprender a defenderme”, contó en una entrevista con Récord.

Tras recibir la recomendación de asistir a un gimnasio, tuvo su primera pelea amateur y comenzó a entrenarse como profesional en 2018. Un año después debutó en Combate de Reinas, una cartelera que posteriormente pasó a llamarse Combate Global. “En seis meses, me brinqué a lo profesional porque no había peleas para mí”, recordó sobre su ascenso.

La historia de Lucero Acosta en el deporte

Su estreno en la élite ocurrió el 11 de octubre de 2019, cuando venció a la estadounidense Valarie Quintero. Su primera derrota llegó el 28 de febrero de 2020 ante Maritza Sánchez. Después de aquella pelea se trasladó a San Diego para buscar mejores oportunidades de entrenamiento.

La peleadora aspira a convertirse en la mejor noqueadora del mundo y busca ingresar a la UFC. “Quiero ser una mujer a seguir, que dicen: ‘yo quiero ser como La Loba’. Ser una mujer femenina, que demuestra que no sólo los hombres pueden estar en este deporte. No sólo belleza, también talento”.

La caída contra la canadiense la dejó con un récord de 6-3, ya que se suma a sus derrotas contra Sánchez y Chantel Coates. Además, cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos: venía de imponerse sobre Mariel Celimen, Silvia Juaneda, Manuela Marconetto y Abril Anguiano.

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