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Rogelio Frigerio entrenó boxeo en el Club Banfield de Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio participó de una jornada de peluqueros solidarios en la entidad del barrio Francisco Ramírez y se calzó los guantes.

19 de octubre 2026 · 21:09hs
El gobernador Rogelio Frigerio manopleando con el entrenador Carlos González.

El gobernador Rogelio Frigerio manopleando con el entrenador Carlos González.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este lunes de la quinta Jornada de Peluqueros Solidarios, que se desarrolló en el Club Atlético Banfield del barrio Francisco Ramírez de Paraná. La actividad incluyó cortes de pelo gratuitos, una demostración de boxeo y una merienda compartida con cientos de chicos de la zona.

Durante la jornada, Frigerio también realizó un entrenamiento de boxeo junto a Carlos González, exboxeador profesional y actual entrenador de la escuela de pugilismo que funciona en la institución. La actividad permitió al mandatario acercarse a una de las propuestas deportivas que se desarrollan en el club.

La práctica de boxeo del gobernador

La iniciativa se llevó adelante entre las 15 y las 18 en la sede de la entidad, sita en la esquina de Osinalde y Guernica, como parte de un trabajo territorial que se realiza mensualmente en distintas seccionales de Paraná.

La jornada fue organizada de manera conjunta por el Club Banfield, la escuela de boxeo de Carlos González, el Centro de Peluqueros y Peinadores –representado por Carlos Schiara y Elide Gotte–, la Comisión Vecinal Francisco Ramírez, con Silvano Fernández, y la asociación civil Paradar.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del gobernador y el trabajo articulado entre las instituciones para concretar la actividad. El objetivo fue generar un espacio de encuentro con los vecinos, con servicios gratuitos, propuestas deportivas y una merienda compartida.

En ese marco, remarcaron la importancia de sostener la presencia en los barrios y fortalecer las iniciativas comunitarias, especialmente en un contexto complejo, a través del compromiso y el trabajo en equipo.

Rogelio Frigerio boxeo Club Atlético Banfield de Paraná Francisco Ramírez
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