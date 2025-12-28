Los argentinos van por un nuevo desafío en el Dakar

La legión de argentinos se prepara para la carrera más difícil del mundo desde el 3 de enero. Serán 19 compatriotas en el Dakar.

Los cordobeses Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso van por un nuevo triunfo en la carrera más difícil del mundo.

La cuenta regresiva para la aventura más extrema del automovilismo mundial ha comenzado. El próximo 3 de enero, Arabia Saudita será nuevamente el epicentro de la 48ª edición del Rally Dakar. En esta ocasión, la delegación nacional contará con un total de 19 representantes argentinos, quienes buscarán conquistar el desierto en una competencia que promete ser de las más duras de los últimos años.

A pesar de la sensible baja de Juan Cruz Yacopini en la categoría Ultimate debido a un reciente accidente, Argentina mantiene una presencia contundente. El grueso de la legión nacional se encuentra en la categoría Challenger (prototipos ligeros), donde nueve compatriotas buscarán llevarse el trofeo "Touareg" a casa.

Los argentinos en el Dakar

El contingente albiceleste se reparte entre pilotos y navegantes que han demostrado, año tras año, que el talento argentino es moneda corriente en las dunas de Medio Oriente.

El listado de argentinos en cada una de las categorías. En Motos: Luciano Benavides (Rally GP), Leonardo Cola (Rally2), Santiago Rostán (Rally2). En Autos: Bruno Jacomy (Navegante del chileno Lucas Del Río). En Challenger: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, Augusto Sanz / Navegante de Puck Klaassen (neerlandés), David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta / Navegante de Oscar Ral (España), Kevin Benavides y Leandro Sisterna, Pablo Copetti.

En Side By Side: Manuel Andújar y Andrés Frini, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi. En Dakar Classic: Gastón Matarucco - Navegante de Javier Vélez (Colombia). En Mission 1000: Benjamín Pascual.

La nueva edición contará con una convocatoria masiva: más de 800 tripulantes (pilotos y navegantes) en 433 vehículos, distribuidos entre motos, autos, camiones, UTV, Dakar Classic y el innovador Dakar Future Mission 1000, enfocado en tecnologías alternativas.

La categoría Ultimate volverá a concentrar a los pesos pesados del off-road. Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Seth Quintero y el campeón vigente Yazeed Al-Rajhi animarán una batalla de alto voltaje con máquinas como el Ford Raptor T1+, el Dacia Sandrider y el Toyota Hilux.

En Stock, Land Rover debutará oficialmente con el Defender Dakar D7X-R, con una alineación de lujo encabezada por Stéphane Peterhansel, junto a Rokas Baciuška y Sara Price.

En motos, el campeón 2025 Daniel “Chucky” Sanders buscará defender el título con Red Bull KTM Factory Racing, acompañado por Luciano Benavides y el español Edgar Canet.

La nueva reglamentación para Arabia Saudita

Por séptima temporada consecutiva, el Dakar se disputa en territorio saudí, pero la organización ha preparado un trazado calificado por los expertos como "complicado y sin respiro". Los puntos que marcarán el destino de los argentinos son.

Doble desafío Maratón: Se han programado dos etapas maratón (los días 4-5 y 9-10 de enero). En estos tramos, los competidores no contarán con asistencia externa y deberán realizar ellos mismos las reparaciones de sus vehículos antes de dormir en campamentos-refugio.

La Etapa Reina: La sexta jornada, que unirá Hail con Riad, será una prueba de fuego con 920 kilómetros de extensión. Incluye una especial de 331 kilómetros de "100% arena y dunas", diseñada para filtrar a los verdaderos candidatos antes del día de descanso.

Seguridad y navegación: El trazado será diferenciado para motos (FIM) y vehículos (FIA), una medida que busca optimizar la seguridad y evitar los peligrosos adelantamientos en terrenos de baja visibilidad.

El recorrido 2026 obligará a los pilotos a alternar entre pistas rápidas y traicioneros tramos de rocas, sin olvidar los cordones de dunas interminables que son el sello distintivo de Arabia.

La clave para los argentinos será la resiliencia mecánica y la capacidad de navegación en un terreno donde cualquier error puede significar el fin de la competencia. Argentina, con su rica historia de éxitos en motos, quads y ahora en categorías ligeras, vuelve a encender los motores con la ilusión de ver flamear la bandera celeste y blanca en lo más alto del podio el próximo 17 de enero.