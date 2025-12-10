Victoria de Dimas Garateguy en Santa Fe

En el gimnasio Roque Otrino de Colón, el paranaense Dimas Garateguy se impuso por puntos sobre el local Damián Yapur.

El pugilista paranaense Dimas Garateguy sumó una nueva victoria en su carrera en el boxeo profesional. En el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón de Santa Fe, Toty derrotó por puntos, en fallo unánime, al experimentado peleador local Damián Yapur.

En el combate principal de la noche, el entrerriano sumó otro triunfo ante un duro rival. Garateguy, representante del gimnasio Sabalero, se enfrentó con el Chino Yapur del gimnasio Willie Pep. En un pleito pautado a seis asaltos, en categoría Súperligero, Toty de 33 años, se impuso por puntos al local de 38 años.

El paranaense, que pesó 63,200 kilogramos; mientras que el santafesino, que había registrado en la báscula 63,500 kilos, tuvo como árbitro a Mario Marcone, y como jueces a Torcuato Arzeno, Raúl Campilongo y Carlos Arroyo, se impuso por puntos, en una pelea muy disputada, muy luchada y muy pareja.

Con esta victoria, Garateguy, entrenado por Carlos Lemos, cuenta con un récord de 12 triunfos (tres por nocaut) y nueve derrotas (cuatro antes del límite); mientras que Yapur, de 38 años, entrenado por Nacho Doldán cuenta con un palmarés de 19 victorias, 22 caídas (cuatro por la vía rápida) y tres empates.