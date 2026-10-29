La Copa Paraná, organizada por la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS), comenzó a disputarse hace una semana en la cancha profesional ubicada en La Toma Vieja, con equipos masculinos de distintas categorías y un objetivo que va más allá de la consagración local. El equipo que se quede con el título clasificará directamente al torneo Provincial, donde buscará dar un nuevo paso en la competencia organizada dentro de la estructura del fútbol de salón argentino.

La primera fecha ya empezó a ofrecer encuentros disputados, goles y definiciones ajustadas. Uno de ellos fue el que protagonizaron Neuquén C y Mariano Moreno A, con victoria para el primero por 4 a 3, en un duelo que tuvo cambios en el marcador, mucha fricción, reclamos a los árbitros y un cierre que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos antes de que suene la chicharra.

El encuentro comenzó favorable a La Pluma, que consiguió ponerse en ventaja por 1 a 0. Sin embargo, Neuquén C reaccionó y encontró los caminos para revertir el resultado. Con una mejoría en su juego, pasó al frente y estiró la diferencia hasta colocarse 3 a 1, una ventaja que parecía encaminarlo hacia un cierre más tranquilo.

Mariano Moreno no se resignó. En los últimos minutos, salió a buscar el partido con decisión, adelantó sus líneas y empujó hasta volver a meterse en la pelea. La Pluma descontó y consiguió igualar las condiciones, cuando el trámite parecía darle una oportunidad para llevarse algo más que una derrota.

Copa Paraná: Todos contra todos en la cancha de la Toma Vieja

Pero Neuquén C no bajó los brazos ni dejó que el golpe de la igualdad lo sacara del partido. Apenas después de que su rival alcanzara el empate, volvió a encontrar la manera de ponerse arriba y marcó el 4 a 3 que terminaría siendo definitivo. En el tramo final tuvo que resistir el empuje de Mariano Moreno, que insistió hasta el último momento, pero logró sostener la diferencia y celebrar sus primeros dos puntos en el torneo.

La intensidad del encuentro también se reflejó en el aspecto disciplinario. Fue un partido muy friccionado, con numerosas protestas a los árbitros y una tarjeta azul para cada equipo, ambas por doble amonestación. El desarrollo dejó en evidencia que, además del premio que hay en juego, cada conjunto buscará hacerse fuerte desde la primera presentación para no complicar sus posibilidades de clasificación.

Copa Paraná: Todos contra todos en la cancha de la Toma Vieja

El certamen propone un formato que recuerda al de la Copa Argentina: equipos de diferentes categorías se enfrentan dentro de una misma competencia, con la posibilidad de avanzar de ronda y pelear por un título común. La iniciativa de la APFS reúne a clubes de distintos sectores de la ciudad y permite que el futsal paranaense tenga un espacio de competencia compartido, con cruces que ponen en juego mucho más que los puntos de la fase inicial.

La primera etapa se disputa por zonas, bajo el sistema de todos contra todos. Cada equipo debe afrontar sus compromisos de la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final. Desde esa instancia, el certamen continuará mediante cruces de eliminación directa, con cuartos de final, semifinales y la final que definirá al campeón.

El objetivo será sostener la regularidad durante la fase inicial y llegar en las mejores condiciones a los partidos decisivos. En un torneo de estas características, cada punto puede resultar determinante para conseguir la clasificación y evitar quedar afuera antes de tiempo. Por eso, el comienzo de la competencia adquiere importancia para los equipos que aspiran a llegar lejos.

El título también abrirá la puerta a una instancia superior: el campeón clasificará al Provincial, donde se medirá con otros representantes de Entre Ríos. A su vez, el ganador de esa competencia accederá a la Copa de Campeones, el torneo más importante a nivel nacional de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), que reúne a un representante de cada provincia. En esa instancia, los gastos de traslado y alimentación del equipo participante son cubiertos por la organización nacional.

Los primeros resultados

La fecha inicial ya dejó varios marcadores destacados en las diferentes zonas de la Copa Paraná. En el Grupo A, Bajada Grande A tuvo un estreno contundente y goleó 4 a 1 a Paraná A. Por la Zona C, Toritos Blanco derrotó 4 a 2 a Avenida Ejército. En la Zona G, Español Rojo comenzó con una victoria por 3 a 0 frente a la Universidad Autónoma de Paraná (UAP). La Zona H, en tanto, tuvo dos encuentros: José Hernández A superó 2 a 1 a José Hernández Negro, y Mariano Moreno B venció 3 a 1 a Filial Paraná.

El programa también sufrió una modificación por las condiciones climáticas. El partido entre José Hernández C y Sportivo Urquiza, previsto para el viernes, fue suspendido por la lluvia y quedó sin resultado. El encuentro deberá ser reprogramado por la organización antes de que finalice la etapa de grupos.

La actividad continuará con el desarrollo de la primera fecha y nuevos cruces en la cancha profesional de La Toma Vieja, escenario elegido para albergar los encuentros del certamen. Para hoy está previsto el partido entre Mariano Moreno C y La Salle, desde las 22.30. Al cierre de esta edición, se disputaban otros compromisos correspondientes al comienzo de la competencia.

Zona A

Bajada Grande A; Económicas A; Amigueros B y Paraná A.

Zona B

Neuquen Rojo; Español Negro; San Martín y Don Bosco A.

Zona C

Toritos Blanco; Mariano Moreno C; La Salle y Avenida Ejército.

Zona D

Neuquen C; Amigueros y Mariano Moreno A

Zona E

Neuquen A; Toritos Rojo; Don Bosco B y Echagüe

Zona F

Paraná Verde; Español Blanco; Aatra y San Martín Verde

Zona G

Español Rojo; José Hernández C; Sportivo Urquiza y UAP

Zona H

Mariano Moreno B; José Hernández A; José Hernández Negro y Filial Paraná