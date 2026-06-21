Mundial 2026: todos los partidos del domingo para festejar el Día del Padre

Se jugará una nueva jornada del Mundial 2026 y habrá partidos por los grupos G y H. España y Arabia Saudita se roba las miradas.

España y Arabia Saudita jugarán este domingo desde las 13 en el Atlanta Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y enfrentarán a Arabia Saudita con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, volverá a arrancar desde el banco de suplentes.

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Arabia Saudita, un conjunto muy sólido y que puede sorprender a cualquiera, empató en su estreno contra Uruguay y deberá medirse ante España, el más fuerte de la zona, con la tranquilidad de ya tener un punto en su haber. Pese al empate, tuvieron oportunidades de ganar frente a los sudamericanos y demostraron, como en su debut en Qatar ante la Selección, que son peligrosos.

Bélgica ante Irán por el Grupo G

Bélgica e Irán jugarán este domingo desde las 16.00 en el Los Ángeles Stadium, en el marco de la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar a sellar su paso a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Bélgica necesita un triunfo y, por sobre todas las cosas, dar la cara tras un mal rendimiento en el debut en la Copa del Mundo. El equipo belga, comandado por Rudi García y repleto de figuras, logró un agónico empate con Egipto con un gel de Lukaku en la primera intervención que tuvo. Todos los integrantes del grupo tienen un punto, y los resultados de la segunda jornada serán vitales para el destino de la segunda fase.

Irán se ilusiona con meterse en la próxima fase tras haber protagonizado uno de los partidos más atractivos de la primera jornada: el 2-2 vs. Nueva Zelanda. El equipo asiático, hospedado fuera del territorio estadounidense -tiene el búnker en Tijuana- por disposición de las autoridades de ese país, está en condiciones de repetir equipo.

Uruguay ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde jugarán este domingo desde las 19 en el Miami Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa empataron 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut y enfrentarán a Cabo Verde con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar. Por otro lado, Ronald Araújo, con una lesión muscular, evolucionó favorablemente en los últimos días pero no llegará a tiempo para medirse ante los africanos.

Cabo Verde, un conjunto muy sólido que dio la sorpresa en el debut, empató en su estreno contra España y deberá medirse ante Uruguay, otro rival durísimo, pero ahora con la tranquilidad de ya tener un punto en su haber. Pese al planteo defensivo del estreno, los africanos demostraron una idea de juego marcada y contaron con actuaciones destacadas de Vozinha, su arquero, y de Diney Borges, el marcador central por izquierda.

Nueva Zelanda ante Egipto también este domingo

Nueva Zelanda y Egipto jugarán este domingo desde las 22 en el BC Place, en el marco de la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. Ambos equipos necesitan un triunfo para enderezar la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los All White igualaron en el debut con Irán, en un partido espectacular, y dejaron una gran ilusión respecto del rendimiento que pueden llegar a tener. El equipo de Oceanía tiene la gran posibilidad de sacar un buen resultado y llegar a la tercera fecha con la ilusión concreta de meterse en 16avos.

Egipto logró un buen empate ante Bélgica y quedó bien perfilado de cara a las últimas dos fechas de la fase de grupos: ante Nueva Zelanda e Irán. Los Faraones tienen esperanzas en que un buen resultados ante los Kiwis los deje a un paso de jugar la siguiente fase.