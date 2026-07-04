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Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario

Las obras incluyen iluminación LED, reparación del pavimento, nueva señalización, balizamiento y mantenimiento general sobre la Ruta Nacional 174.

4 de julio 2026 · 08:38hs
Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario.

Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario.

Vialidad Nacional informó que supervisa los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que la empresa concesionaria Conexión Alto Delta S.A. ejecuta sobre el puente Victoria-Rosario, en el marco de la Red Federal de Concesiones.

Según detalló el organismo, las tareas tienen como objetivo garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad vial y conservación de la infraestructura sobre la Ruta Nacional 174, uno de los principales corredores que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

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Reparación y modernización

Entre las intervenciones realizadas se destaca la reparación y modernización del sistema de iluminación mediante tecnología LED. Los trabajos permitieron recuperar el funcionamiento integral de las luminarias del puente luego de más de tres años y también alcanzaron los accesos, la estación de peaje y la cabecera ubicada en Victoria.

Además, la concesionaria llevó adelante el sellado de más de 70.000 metros lineales de fisuras para preservar la estructura del pavimento y extender su vida útil, junto con tareas de bacheo y reparación de losas de hormigón destinadas a mejorar las condiciones de circulación.

En materia de seguridad vial, se renovó la señalización vertical mediante la colocación de 540 carteles preventivos, reglamentarios e informativos. A ello se sumó la demarcación horizontal de la calzada, que incluyó la ejecución de 32.000 metros cuadrados de señalización y otros 1.000 metros cuadrados de símbolos viales.

Balizamiento fluvial y aéreo

Los trabajos también abarcaron la reparación y puesta en funcionamiento de los sistemas de balizamiento fluvial y aéreo, fundamentales para garantizar la navegación y el tránsito conforme a la normativa vigente.

Por otra parte, se ejecutaron tareas de reparación y reacondicionamiento de las juntas de dilatación tanto del puente principal como de los viaductos ubicados en la zona de islas.

La empresa también realizó la reposición y reparación de defensas metálicas y barandas peatonales en distintos sectores del complejo vial, además del mantenimiento de banquinas, desmalezado, limpieza de la zona de camino y conservación del sistema de drenaje.

Desde Vialidad Nacional recordaron que la Red Federal de Concesiones establece que las empresas privadas tienen a su cargo las tareas de operación, rehabilitación y mantenimiento previstas en los contratos, mientras que el organismo nacional actúa como ente rector y supervisa el cumplimiento de esas obligaciones mediante un sistema de control por resultados.

Obras Puente Victoria - Rosario iluminación
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