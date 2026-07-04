Redengas informó que se normalizó el suministro de gas natural.

La empresa Redengas informó que en la tarde de este sábado se restableció la totalidad del servicios a los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro.

Redengas informó acerca de la situación actual respecto del corte de suministro de gas natural que afectaron a algunas zonas de Paraná desde la tarde del jueves, originadas por problemas operativos ajenos a la empresa.

De esta manera se restableció el servicio a la totalidad de los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro, en tanto que las tareas finalizaron exitosamente durante la tarde de este sábado.

El comunicado de Redengas

“Redengas informa a la comunidad la situación actual respecto a las restricciones puntuales en el suministro de gas natural que afectaron a algunas zonas de la ciudad desde la tarde del pasado 2 de julio, originadas por problemas operativos totalmente ajenos a nuestra empresa. Gracias a un intenso despliegue técnico y humano, se ha logrado restablecer el servicio a la totalidad de los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro, finalizando dichas tareas exitosamente durante la tarde del día de la fecha”, informaron desde la empresa.

Y agrega: “Cabe destacar especialmente que, durante la totalidad de las operaciones de restauración, no se produjeron accidentes de ningún tipo. Para alcanzar este objetivo en tiempo récord, se dispuso de un comité de contingencia y un robusto operativo en campo que trabajó de manera ininterrumpida”.

Y detalla: “Personal operativo en calle: un equipo compuesto por 32 personas de nuestro personal operativo se encontró trabajando en la vía pública desde las 7, sumando además la valiosa colaboración de 10 gasistas matriculados. Atención y coordinación: el soporte al usuario se reforzó con seis personas abocadas exclusivamente a la recepción de llamados telefónicos y dos personas adicionales coordinando la información recibida a través de canales digitales. Supervisión: l despliegue de los grupos de trabajo fue coordinado por un equipo de dos personas, bajo la supervisión directa de la Dirección de la empresa”.

Más detalles de la misiva

Más adelante el comunicado señala: “No obstante la normalización general, es posible que existan casos puntuales de usuarios que aún no cuenten con el servicio por haberse encontrado fuera de la ciudad o ausentes de su domicilio al momento del paso de las cuadrillas de operación”.

Y agrega que “Redengas reitera que está a entera disposición de aquellos usuarios que no estuvieron disponibles para visitarlos a la brevedad. Para reportar estos casos, la empresa continuará atendiendo reclamos exclusivamente a través de nuestra línea de WhatsApp al 343 475 0020. Para agilizar la asistencia, sólo es necesario enviar un mensaje indicando el número de suministro (ubicado en la parte superior izquierda de la factura)”.

Para el final, Redengas manifiesta: “Se solicita encarecidamente a la población no manipular bajo ninguna circunstancia las instalaciones de medición y regulación domiciliaria. Ante cualquier inconveniente o falta de servicio, se debe aguardar de forma exclusiva la asistencia del personal técnico de Redengas o, en su defecto, de un gasista matriculado”.

Y cierra: “Si bien las causas de este incidente han sido totalmente ajenas a Redengas, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas a los clientes por los inconvenientes y molestias que hayan podido sufrir a lo largo de este período. Asimismo, la dirección de la empresa expresa su profundo agradecimiento a todos los gasistas matriculados que colaboraron solidariamente en este programa y, fundamentalmente, a nuestro personal, quienes con un enorme compromiso y responsabilidad social llevaron adelante jornadas extendidas de hasta 18 horas de trabajo para resolver esta contingencia de manera eficiente y segura”.