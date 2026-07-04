Uno Entre Rios | La Provincia | Redengas

Redengas informó que se normalizó el suministro de gas natural

La empresa Redengas informó que en la tarde de este sábado se restableció la totalidad del servicios a los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro.

4 de julio 2026 · 16:59hs
Redengas informó que se normalizó el suministro de gas natural.

Redengas informó que se normalizó el suministro de gas natural.

Redengas informó acerca de la situación actual respecto del corte de suministro de gas natural que afectaron a algunas zonas de Paraná desde la tarde del jueves, originadas por problemas operativos ajenos a la empresa.

De esta manera se restableció el servicio a la totalidad de los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro, en tanto que las tareas finalizaron exitosamente durante la tarde de este sábado.

La Biblioteca Provincial convoca a la donación de libros para fortalecer su Fondo General

La Biblioteca Provincial convoca a la donación de libros para fortalecer su Fondo General

Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario.

Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario

LEER MÁS: Un corte de gas natural afectó a distintos barrios de Paraná y generó preocupación

El comunicado de Redengas

“Redengas informa a la comunidad la situación actual respecto a las restricciones puntuales en el suministro de gas natural que afectaron a algunas zonas de la ciudad desde la tarde del pasado 2 de julio, originadas por problemas operativos totalmente ajenos a nuestra empresa. Gracias a un intenso despliegue técnico y humano, se ha logrado restablecer el servicio a la totalidad de los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro, finalizando dichas tareas exitosamente durante la tarde del día de la fecha”, informaron desde la empresa.

Y agrega: “Cabe destacar especialmente que, durante la totalidad de las operaciones de restauración, no se produjeron accidentes de ningún tipo. Para alcanzar este objetivo en tiempo récord, se dispuso de un comité de contingencia y un robusto operativo en campo que trabajó de manera ininterrumpida”.

Y detalla: “Personal operativo en calle: un equipo compuesto por 32 personas de nuestro personal operativo se encontró trabajando en la vía pública desde las 7, sumando además la valiosa colaboración de 10 gasistas matriculados. Atención y coordinación: el soporte al usuario se reforzó con seis personas abocadas exclusivamente a la recepción de llamados telefónicos y dos personas adicionales coordinando la información recibida a través de canales digitales. Supervisión: l despliegue de los grupos de trabajo fue coordinado por un equipo de dos personas, bajo la supervisión directa de la Dirección de la empresa”.

Más detalles de la misiva

Más adelante el comunicado señala: “No obstante la normalización general, es posible que existan casos puntuales de usuarios que aún no cuenten con el servicio por haberse encontrado fuera de la ciudad o ausentes de su domicilio al momento del paso de las cuadrillas de operación”.

Y agrega que “Redengas reitera que está a entera disposición de aquellos usuarios que no estuvieron disponibles para visitarlos a la brevedad. Para reportar estos casos, la empresa continuará atendiendo reclamos exclusivamente a través de nuestra línea de WhatsApp al 343 475 0020. Para agilizar la asistencia, sólo es necesario enviar un mensaje indicando el número de suministro (ubicado en la parte superior izquierda de la factura)”.

Para el final, Redengas manifiesta: “Se solicita encarecidamente a la población no manipular bajo ninguna circunstancia las instalaciones de medición y regulación domiciliaria. Ante cualquier inconveniente o falta de servicio, se debe aguardar de forma exclusiva la asistencia del personal técnico de Redengas o, en su defecto, de un gasista matriculado”.

Y cierra: “Si bien las causas de este incidente han sido totalmente ajenas a Redengas, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas a los clientes por los inconvenientes y molestias que hayan podido sufrir a lo largo de este período. Asimismo, la dirección de la empresa expresa su profundo agradecimiento a todos los gasistas matriculados que colaboraron solidariamente en este programa y, fundamentalmente, a nuestro personal, quienes con un enorme compromiso y responsabilidad social llevaron adelante jornadas extendidas de hasta 18 horas de trabajo para resolver esta contingencia de manera eficiente y segura”.

Redengas suministro Gas natural
Noticias relacionadas
Asociaciones tradicionalistas de Ramírez participarán en el desfile para abrir la Fiesta Patria

General Ramírez celebrará el Día de la Independencia con locro, música y danza en una gran fiesta patria

Salud insta a reforzar las medidas de prevención ante las bajas temperaturas

Salud insta a reforzar las medidas de prevención ante las bajas temperaturas

Vecinos el barrio Arturo Illia de Paraná siguen esperando mejoras básicas. Advierten que el abandono impide ingreso de servicios de salud, Bomberos o Policía

Paraná: el drama de 36 familias aisladas por el barro y la oscuridad

Discrimanación: ordenan que una estudiante con epilepsia participe del viaje de egresados

Ordenan cese de discriminación y que una estudiante con epilepsia haga el viaje de egresados

Ver comentarios

Lo último

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Ultimo Momento
Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Policiales
Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ovación
Franco Colapinto tuvo una irregular clasificación sprint en Silverstone

Franco Colapinto tuvo una irregular clasificación sprint en Silverstone

River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

Juan Ignacio Eihhorst se subió al podio en Bulgaria

Juan Ignacio Eihhorst se subió al podio en Bulgaria

Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

La provincia
Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Dejanos tu comentario