General Ramírez celebrará el Día de la Independencia con locro, música y danza en una gran fiesta patria

El próximo 9 de julio, General Ramírez vivirá una jornada que combinará tradición y gastronomía, y 80 personas bailarán el pericón nacional.

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General Ramírez se prepara para vivir una gran celebración el próximo 9 de julio, abierta a vecinos y visitantes de toda la región, reafirmando el valor del encuentro como una de las expresiones más genuinas del sentir patrio. El Día de la Independencia la ciudad será escenario de una gran jornada que combinará tradición, gastronomía, música, danza y participación comunitaria en un evento pensado para disfrutar en familia y al aire libre.

La propuesta se desarrollará en el Parque Evita y el Parque de la Democracia, un amplio espacio verde ubicado frente a la terminal de ómnibus de la ciudad, con entrada libre y gratuita. La programación comenzará por la mañana con los actos protocolares y se extenderá durante toda la tarde con espectáculos artísticos, feria de emprendedores, actividades recreativas y una importante oferta gastronómica encabezada por el tradicional locro patrio.

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Instituciones de la ciudad venderán locro y también habrá otras comidas

En diálogo con UNO, el subsecretario de Políticas Culturales y Modernización de la Municipalidad de General Ramírez, Walter Lauphan, explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de recuperar el espíritu de las celebraciones patrias, aprovechando el formato de una jornada diurna. “Pensamos en una tarde criolla para compartir entre vecinos y visitantes. Muchas veces las peñas nocturnas del 9 de Julio se ven condicionadas por el frío, mientras que las tardes suelen invitar a permanecer al aire libre. Queríamos generar un encuentro familiar, con identidad y participación de toda la comunidad”, expresó.

Las actividades darán inicio a las 10.30 con el acto protocolar en el centro de General Ramírez, donde participarán las agrupaciones tradicionalistas locales. Posteriormente, alrededor de las 11.30, se realizará un desfile que recorrerá las calles ramirenses hasta llegar al predio donde se desarrollará el festival.

Desde ese momento comenzará también la venta de locro elaborado por distintas instituciones de la comunidad. Quienes lo deseen podrán reservar previamente sus porciones para retirar o bien disfrutar del almuerzo en el lugar.

Paralelamente abrirá sus puertas la feria de emprendedores, con numerosos expositores locales que ofrecerán productos regionales, artesanías y distintas propuestas comerciales.

Instituciones que se unen

Uno de los aspectos destacados del evento será el fuerte protagonismo de las instituciones de la ciudad.

El Club Racing, la Escuela Nº 4 Francisco Ramírez y el grupo Emaús de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús estarán a cargo de la elaboración y venta del locro, mientras que también habrá otras alternativas gastronómicas como empanadas y choripanes para quienes prefieran otras opciones.

Por su parte, la Escuela de Jóvenes y Adultos 30 de Octubre tendrá a su cargo la cantina de bebidas, además de ofrecer tortas fritas y productos dulces para acompañar la tarde.

Lauphan destacó que este tipo de celebraciones permiten fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones locales, generando además recursos económicos que luego se destinan al sostenimiento de sus actividades.

Habrá música y danzas en el escenario

Música y danza

La programación artística reunirá a reconocidos exponentes del folclore entrerriano y regional. Sobre el escenario se presentarán los Hermanos Benedetich, Maia Videla y su Conjunto, Ñandé, el Dúo Cuerda y Fuelle, La Solense y otros artistas locales, conformando una extensa grilla que acompañará toda la jornada.

La propuesta busca ofrecer un repertorio variado, pensado para que vecinos y visitantes puedan compartir una verdadera fiesta popular.

Uno de los momentos más esperados será la realización de un Pericón Nacional que reunirá a más de 80 bailarines.

La iniciativa comenzó a organizarse hace varios meses y convocó a diferentes grupos de danza de la ciudad, que vienen ensayando de manera conjunta para este gran momento.

Sin embargo, el objetivo va mucho más allá de una presentación artística. “La idea es que participe toda la comunidad. No importa la edad ni si la persona sabe bailar o no. Queremos que todos puedan sumarse porque el Pericón representa justamente ese espíritu colectivo que buscamos para esta celebración”, explicó Lauphan.

La danza tradicional será así el símbolo de una jornada pensada para encontrarse, compartir y celebrar la identidad nacional.

Juegos tradicionales

Otro de los espacios especialmente preparados será el tradicional “Espacio Gurises”, destinado a los más pequeños.

En esta oportunidad las actividades estarán orientadas a recuperar juegos tradicionales, promoviendo propuestas recreativas alejadas de las pantallas y del uso permanente del celular.

Carreras de embolsados, desafíos grupales y distintas actividades lúdicas buscarán incentivar la participación de niños y familias durante toda la tarde.

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Un evento para compartir en familia y con amigos

Lauphan destacó que el Parque Evita constituye uno de los principales espacios públicos de la ciudad y un punto de encuentro permanente para vecinos de todas las edades.

Ubicado frente a la terminal de ómnibus y en el corazón geográfico de General Ramírez, el predio ofrece una ubicación estratégica para quienes lleguen desde distintas localidades de la provincia, incluso utilizando el transporte público.

“La idea es que cualquier persona pueda acercarse cómodamente y disfrutar de un lugar amplio, con mucho espacio verde y actividades para toda la familia”, señaló.

La organización del evento comenzó a gestarse durante el mes de abril y tomó forma definitiva en mayo, cuando el municipio convocó a las instituciones locales para sumarse a la propuesta.

Según explicó el funcionario, el trabajo previo permitió coordinar la participación de artistas, agrupaciones tradicionalistas, emprendedores, escuelas e instituciones civiles, generando una celebración construida colectivamente. “La respuesta fue muy buena y demuestra el compromiso que tiene la comunidad cuando se la convoca para este tipo de iniciativas”, concluyó.