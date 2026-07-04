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"El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027", dijo Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó “la importancia de defender el rumbo”. Avisó que el objetivo Javier Milei irá por la reelección.

4 de julio 2026 · 16:20hs
El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027, dijo Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones y afirmó que el “objetivo” es que “su hermano”, el presidente Javier Milei, “sea reelecto en 2027”.

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Karina Milei avisó que el objetivo es que Javier Milei sea reelecto

El acto se llevó a cabo en Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.

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Karina Milei agradeció el acompañamiento de los misioneros y “destacó la importancia de la formación para defender el rumbo iniciado” por el mandatario, indicaron los allegados al partido violeta ante la consulta de NA.

“Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, afirmó la titular de La Libertad Avanza.

Asimismo, sostuvo que la Escuela de Dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.

Y añadió: “Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, admitió la secretaria general de la Presidencia durante su discurso, al tiempo que agregó: “Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta”.

Más declaraciones en el acto

En tanto, Martín Menem le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: “Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina”.

Luego convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político del Presidente: “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.

Además del lanzamiento formal de la Escuela, Karina Milei encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para concretar el avance en la organización territorial de LLA en la provincia.

objetivo hermano Karina Milei
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