Mundial 2026: El mensaje de apoyo de Chiqui Tapia a Gianni Infantino

En la previa al inicio del Mundial 2026 el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, respaldó la gestión de Infantino en la FIFA.

En la previa al inicio del Mundial 2026 el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, respaldó la gestión de Infantino en la FIFA.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, publicó una foto junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA, en lo que pareció ser una cena de camaradería previa al inicio del Mundial 2026, y acompañó la imagen con un mensaje directo: “Siempre de tu lado”.

El posteo del máximo directivo de la AFA no pasó inadvertido en la antesala de la Copa del Mundo, especialmente por el peso institucional de Infantino y por el vínculo cada vez más estrecho que muestra la conducción del fútbol argentino con la máxima autoridad del organismo internacional.

La imagen reflejó un gesto de respaldo público de Tapia hacia el presidente de la FIFA, en medio de días cargados de actividad dirigencial, reuniones protocolares y encuentros entre las principales autoridades del fútbol mundial.

Además de la foto con Infantino, Tapia también compartió una imagen junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a quien le dedicó otro mensaje afectuoso: “Presi querido”.

Sin embargo, el foco principal quedó puesto en el saludo al titular de la FIFA, ya que el “siempre de tu lado” fue leído como una señal fuerte de alineamiento político e institucional en la previa del torneo más importante del fútbol.

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Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Federación que defenderá la Copa del Mundo

Tapia llegó al Mundial como presidente de la federación campeona del mundo y con la Selección argentina nuevamente en el centro de la escena, mientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

En ese contexto, la foto con Infantino funcionó también como una postal de poder en la previa mundialista, con el titular de la AFA mostrándose cerca de las principales autoridades del fútbol internacional.

Argentina debutará el próximo martes ante Argelia, pero fuera de la cancha la agenda dirigencial también empieza a ocupar un lugar central, con Tapia activo en los encuentros institucionales que rodean el comienzo de la Copa del Mundo.