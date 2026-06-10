Demandan a la FIFA por los palcos VIP del estadio Azteca

A horas del partido inaugural del Mundial, un grupo de propietarios inició acciones legales contra la FIFA por cambios de condiciones de uso de los espacios.

La FIFA afronta un conflicto a horas del inicio de la competencia.

La FIFA enfrenta un conflicto judicial de cara al Mundial 2026, luego de que varios propietarios de palcos VIP del Estadio Azteca presentaran una demanda por presuntos incumplimientos vinculados a los derechos adquiridos sobre esos espacios en los estadios que albergarán el torneo.

Según trascendió, el reclamo fue impulsado por dueños de suites de lujo en distintas sedes mundialistas, quienes aseguran que la entidad rectora del fútbol modificó condiciones previamente establecidas respecto del acceso y la utilización de los palcos durante la competencia.

Los demandantes sostienen que realizaron importantes inversiones para adquirir esos espacios bajo determinadas garantías comerciales y contractuales, y consideran que las nuevas disposiciones afectan los beneficios que les habían sido prometidos originalmente.

¿Cuál es el conflicto con la FIFA?

El conflicto se centra en la explotación de los sectores premium durante el Mundial, un aspecto clave dentro del modelo de negocios de la FIFA, que suele reservarse buena parte de los ingresos vinculados a la hospitalidad, el patrocinio y las experiencias exclusivas para invitados corporativos.

La disputa judicial involucra a varias de las sedes que recibirán partidos de la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, la FIFA no realizó declaraciones públicas extensas sobre el caso, aunque el litigio ya comenzó a generar repercusiones por la magnitud económica de los contratos involucrados.