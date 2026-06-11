Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Quedó claro que no mintió"

El presidente de javier Milei se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El jefe de Estado se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete que, con su declaración, admite que mintió.

El presidente Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó en una entrevista que su crecimiento patrimonial se debió a que "ahorró en negro" durante toda su vida.

Poco después de la nota en el canal LN+, Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría.

Javier Milei: "El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos"

Ricardo Darín: "Hay gente que la está pasando realmente muy mal"

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, señaló Oría, retuiteado por el jefe de Estado.

Embed Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026

Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y aseguró que no había declarado unos USD 500.000 que había invertido en bitcoins.

También aseguró que cuando comenzaron las acusaciones pensó en "renunciar", pero que Milei lo apoyó en todo momento.

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitiera el miércoles por la noche en LN+ que había omitido declarar ahorros por unos US$500.000, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo mediante una publicación en redes sociales del realizador audiovisual oficialista Santiago Oría.

“Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, dijo el militante que reposteó el Presidente, y agregó: “La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”.