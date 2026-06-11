Se acabó la espera: México y Sudáfrica abren el Mundial

México y Sudáfrica jugarán este jueves desde las 16 en el mítico Estadio Azteca. También se miden hoy Corea del Sur ante República Checa a las 23.

México y Sudáfrica jugarán este jueves desde las 16 en el Estadio Ciudad de México, en el marco de la fecha 1 del Grupo A, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA

México inicia la competencia con la ilusión de hacer un buen papel como anfitrión. Tras un periodo sin eliminatoria, el equipo del Vasco Aguirre probó su performance con amistosos de alto voltaje que ganó todos: 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana.

El equipo dirigido por Javier Vasco Aguirre llega al debut mundialista en un gran momento. Sin necesidad de disputar eliminatorias por ser uno de los países organizadores, México utilizó los últimos meses para medirse en una serie de amistosos exigentes que dejaron señales muy positivas. Los triunfos ante Australia (1-0), Serbia (5-1) y Ghana (2-0) fortalecieron la confianza de un plantel que aspira a ser protagonista frente a su público.

La selección mexicana sabe que el debut suele ser determinante en las aspiraciones de clasificación. Un triunfo le permitiría tomar el liderazgo del grupo y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos. Además, la presión y la expectativa de millones de aficionados convierten a este primer encuentro en una prueba de carácter para un equipo que sueña con superar las actuaciones de ediciones anteriores y alcanzar instancias decisivas.

Aguirre apostó por una mezcla de experiencia y juventud para conformar una plantilla equilibrada. La velocidad por las bandas, la intensidad en la recuperación y la capacidad ofensiva serán algunas de las principales armas de un seleccionado que intentará imponer condiciones desde el primer minuto.

Del otro lado estará una Sudáfrica que afronta su cuarta participación en una Copa del Mundo con la ambición de escribir una página histórica. Los Bafana Bafana nunca lograron superar la fase de grupos y ven en esta edición una oportunidad para romper esa barrera.

Consciente de la dificultad que representa enfrentar al anfitrión en el partido inaugural, el conjunto africano buscará sumar al menos un punto que le permita mantenerse en carrera por la clasificación. La preparación previa dejó sensaciones mixtas, con empates frente a Nicaragua (0-0) y Jamaica (1-1), resultados que evidenciaron solidez defensiva pero también algunas dificultades para generar situaciones de gol.

El entrenador sudafricano ha insistido en la importancia de mantener el orden táctico y aprovechar los espacios que pueda dejar México al adelantar sus líneas. La velocidad en los contragolpes y la disciplina colectiva aparecen como las principales herramientas para intentar sorprender al dueño de casa.

Más allá de los antecedentes y los pronósticos, el fútbol mundial ha demostrado en numerosas ocasiones que los debuts suelen estar cargados de nerviosismo e incertidumbre. Por eso, Sudáfrica buscará aferrarse a esa posibilidad para dar el golpe y comenzar el torneo con un resultado histórico.

El Grupo A promete una intensa lucha por los puestos de clasificación, por lo que cada punto puede resultar determinante. México parte como favorito por su condición de local y por el rendimiento mostrado en la preparación, aunque deberá demostrarlo dentro del campo de juego ante un rival que llega con hambre de protagonismo y sin nada que perder.

El Estadio Ciudad de México será el escenario de una jornada especial para el fútbol mundial. Miles de aficionados colmarán las tribunas para acompañar a la selección anfitriona en el inicio de una nueva ilusión mundialista. Del otro lado, Sudáfrica intentará desafiar los pronósticos y comenzar su camino con una actuación memorable.

Con la expectativa de millones de espectadores alrededor del planeta, el Mundial 2026 levantará el telón con un duelo que puede marcar el rumbo de ambos seleccionados. México quiere arrancar con una sonrisa ante su gente; Sudáfrica busca dar el primer gran golpe de la Copa. El espectáculo está listo para comenzar.

La probable formación de México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

El posible once de Sudáfrica vs. México, por el Mundial 2026

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora : 16

: 16 TV : Telefe

: Telefe Árbitro : Wilton Pereira Sampaio (BRA)

: Wilton Pereira Sampaio (BRA) VAR : Nicolás Gallo (COL).

: Nicolás Gallo (COL). Estadio : Ciudad de México.

El otro partido

Corea del Sur y República Checa jugarán este jueves desde las 23.00 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la fecha 1 del Grupo A, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán comenzar con una victoria en la Copa Mundial de la FIFA.

El conjunto asiático encara su decimosegunda participación en la máxima cita con la firme intención de superar la instancia de los octavos de final alcanzados en Qatar 2022. En los amistosos previos al debut, golearon 5-0 a Trinidad y Tobago y vencieron por 1-0 a El Salvador.

La Selección de República Checa llega al Mundial de 2026 tras romper una sequía de 20 años sin clasificar la cita máxima, logrando su boleto de forma dramática a través de la vía del repechaje europeo de la UEFA. Pocos días atrás, le ganaron 2-1 a Kosovo y 3-1 a Guatemala en los partidos preparatorios de la Copa del Mundo.