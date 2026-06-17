Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

Desde las 17 se enfrentarán Inglaterra y Croacia, por el Grupo L del Mundial 2026. También se medirán Ghana-Panamá.

17 de junio 2026 · 11:04hs
El combinado de los Tres Leones buscará consolidarse como un serio candidato a ganar el Mundial 2026.

El combinado de los Tres Leones buscará consolidarse como un serio candidato a ganar el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia jugarán este miércoles desde las 17 en el Dallas Stadium, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los Tres Leones y los croatas comienzan su aventura en Norteamérica con uno de los mejores partidos de la fase de grupos.

El combinado inglés ganó sus dos partidos amistosos frente a rivales flojos y espera dar un golpe de autoridad contra un complicado oponente que lo termine de posicionar como uno de los candidatos a quedarse con el título. Antes del debut, le ganó 1-0 a Nueva Zelanda y 3-0 a Costa Rica.

El Bicho tratará de conducir a Portugal a ganar el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026

El asado es un clásico que forma parte de la cultura argentina

Carniceros esperan que el Mundial impulse la demanda de asado

Por su parte, los balcánicos, luego de dos actuaciones históricas conformando el podio de Rusia 2018 y Qatar 2022, despiden una generación dorada histórica y llegan a la cita en pleno recambio, con caras nuevas y otras que jugarán su último Mundial. Sus partidos previos a la Copa del Mundo fueron derrota 2-0 con Bélgica y victoria 2-1 contra Eslovenia.

También se miden Ghana y Panamá

Por la misma zona, Ghana y Panamá se medirán desde las 20 en el Toronto Stadium. Los panameños dan inicio a su campaña mundialista frente a Ghana en un partido clave para aspirar a clasificar en un grupo durísimo.

Las Estrellas Negras no lograron ganar ningún partido este año y debutan en la Copa del Mundo prácticamente obligados a ganar para no comprometer su clasificación de forma temprana. Los africanos no podrán contar con Thomas Partey, una de sus figuras, ya que le fue negado el ingreso a Canadá por una denuncia por violación que pesa en su contra.

Por su lado, el combinado panameño regresa a la cita mundialista tras perderse Qatar 2022 y sueña con sumar puntos por primera vez en su historia en un grupo complicado. No podrán contar con su figura, Adalberto Carrasquilla, que sufrió una lesión y se perderá el debut del certamen ecuménico.

Mundial 2026 Inglaterra Croacia Ghana Panamá
Noticias relacionadas
En Paraná se pudo ver el partido en patalla grande.

La pasión mundialista también se vive en Paraná: gran convocatoria en "La Esquina de la Selección"

Messi marcó tres goles para Argentina para ser el máximo goleador de los mundiales.

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció a Argelia

Haaland marcó dos goles para Noruega.

Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Kylian Mbappé se perfila para goleador del Mundial 2026.

Francia inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

Martín Miguel de Güemes: el mítico guardián del norte

Martín Miguel de Güemes: el mítico guardián del norte

Ultimo Momento
Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

Martín Miguel de Güemes: el mítico guardián del norte

Martín Miguel de Güemes: el mítico guardián del norte

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026

Policiales
En Concordia secuestraron 19 animales por maltrato

En Concordia secuestraron 19 animales por maltrato

Federación: aguardan resultados de autopsia para saber cómo murió Thiago Ocampo

Federación: aguardan resultados de autopsia para saber cómo murió Thiago Ocampo

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Ovación
Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

La provincia
Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Reforma previsional: gremios municipales y jubilados preocupados por retroceso de derechos

Carniceros esperan que el Mundial impulse la demanda de asado

Carniceros esperan que el Mundial impulse la demanda de asado

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

Dejanos tu comentario