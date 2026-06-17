Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

Desde las 17 se enfrentarán Inglaterra y Croacia, por el Grupo L del Mundial 2026. También se medirán Ghana-Panamá.

Inglaterra y Croacia jugarán este miércoles desde las 17 en el Dallas Stadium, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 . Los Tres Leones y los croatas comienzan su aventura en Norteamérica con uno de los mejores partidos de la fase de grupos.

El combinado inglés ganó sus dos partidos amistosos frente a rivales flojos y espera dar un golpe de autoridad contra un complicado oponente que lo termine de posicionar como uno de los candidatos a quedarse con el título. Antes del debut, le ganó 1-0 a Nueva Zelanda y 3-0 a Costa Rica.

Por su parte, los balcánicos, luego de dos actuaciones históricas conformando el podio de Rusia 2018 y Qatar 2022, despiden una generación dorada histórica y llegan a la cita en pleno recambio, con caras nuevas y otras que jugarán su último Mundial. Sus partidos previos a la Copa del Mundo fueron derrota 2-0 con Bélgica y victoria 2-1 contra Eslovenia.

También se miden Ghana y Panamá

Por la misma zona, Ghana y Panamá se medirán desde las 20 en el Toronto Stadium. Los panameños dan inicio a su campaña mundialista frente a Ghana en un partido clave para aspirar a clasificar en un grupo durísimo.

Las Estrellas Negras no lograron ganar ningún partido este año y debutan en la Copa del Mundo prácticamente obligados a ganar para no comprometer su clasificación de forma temprana. Los africanos no podrán contar con Thomas Partey, una de sus figuras, ya que le fue negado el ingreso a Canadá por una denuncia por violación que pesa en su contra.

Por su lado, el combinado panameño regresa a la cita mundialista tras perderse Qatar 2022 y sueña con sumar puntos por primera vez en su historia en un grupo complicado. No podrán contar con su figura, Adalberto Carrasquilla, que sufrió una lesión y se perderá el debut del certamen ecuménico.