El certamen provincial pasó por General Galarza

Debido a las lluvias, la carrera en General Galarza se terminó con solo una etapa cumplida. Guillermo Pitón fue el ganador de la general.

La quinta fecha del Rally Entrerriano RUS se disputó el fin de semana en la localidad de General Galarza, donde el clima obligó a la temprana finalización de la prueba. A raíz de las lluvias del sábado por la noche, se determinó la cancelación de la jornada del domingo. Los más de 50 milímetros caídos volvieron intransitables los caminos de la zona.

Luego de un recorrido por parte de las autoridades de la prueba para comprobar si estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad se informó a las tripulaciones la decisión y se procedió a la entrega de premios, quedando como ganadores de la Clasificación General Guillermo Pitón y Juan Capurro, que en su clase fueron escoltados por Néstor Ramírez y Juan Gianello, quedando terceros Alejandro Aquiles y Fernando Hernández.

En la Clase N7 los ganadores fueron Santiago Lambert y Emmanuel Fernández, segundos Ángel González-Jorge Liand y terceros Gustavo Ramírez-Agustín Conibert. La N7 Ligth fue para Federico Gracia-Javier Travichet, segundos terminaron Lucio Moreira y Leonardo Cena y terceros Maximiliano Pérez-Damián Wendler.

En la N9 16 Válvulas Manuel Cergneux y Diego Saipert se quedaron con la carrera, con Dante Lanterna y Martin Libralato en segundo lugar, en tanto que Joaquín y Mauricio Blanc cerraron el podio.

En la N2 Ariel Benedetti y Genaro Moran completaron la carrera, obteniendo los puntos de la misma. Dadas las circunstancias, los puntos de la primera etapa y los puntos de la carrera se otorgan en su totalidad, quedando sin puntuación la Segunda Etapa y la Power Stage; recordando que esta fecha otorgó un 50% de puntos extra.





Cómo sigue el Rally Entrerriano

Dese Rally Entrerriano RUS agradecieron al municipio de General Galarza y a toda la comunidad por el gran recibimiento que tuvo la categoría durante el fin de semana y esperando perder volver a visitar la localidad. La próxima del Rally Entrerriano será los días 6, 7 y 8 de noviembre en Santa Anita.