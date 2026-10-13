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Rosario Central lanzó su candidatura como sede del Mundial 2030

Con un emotivo audiovisual Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito como uno de los escenarios de la Copa del Mundo del Centenario.

13 de octubre 2026 · 13:54hs
Rosario Central lanzó su candidatura como sede del Mundial 2030

Rosario Central continúa con la construcción de su tercera bandeja y la remodelación del Gigante de Arroyito, que sueña con volver a ser sede de una Copa del Mundo. Con un emotivo video, en el que recuerda cuando fue parte del Mundial Argentina 1978, el Canalla postuló a su estadio como uno de los escenarios de la Copa Centenario.

Bajo la premisa "Los argentinos vivimos el fútbol, y los rosarinos lo vivimos más intensamente", la pieza audiovisual repasa momentos históricos de la pasión futbolística local, citando la huella dejada por glorias de la ciudad como Lionel Messi, Ángel Di María, Diego Maradona y César Luis Menotti, así como elogios internacionales de Mourinho y De Rossi.

"En el 2030 queremos volver a hacerlo. Es nuestra casa, estamos listos", anunciaron desde Arroyito. Con el isotipo "Rosario Central 2030 - Sede Mundial", la dirigencia canalla reafirma su propuesta para situar nuevamente a la ciudad de Rosario en el centro del mapa futbolístico internacional.

Entre otras cuestiones, la remodelación del estadio permitirá contar con 42.000 personas sentadas en las tribunas. También sumará nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales e incluso para transporte fluvial por el Paraná.

Con el precedente de haber sido subsede en Argentina 1978 y una ambiciosa remodelación en marcha, el Gigante de Arroyito pretende reinsertarse en la agenda de grandes eventos globales cuya definición culminará el 21 de julio de 2030 con la gran final de la Copa del Mundo, indica Doble Amarilla.

Que necesita Rosario Central para que el Gigante sea sede de la Copa del Mundo 2030

Entre los principales aspectos y mejoras proyectadas que menciona la presentación para cumplir con los estándares requeridos por los organismos internacionales (FIFA, Conmebol y AFA), se destacan:

  • Capacidad FIFA de 42.000 personas sentadas.
  • Nuevos accesos peatonales, vehiculares y un novedoso acceso fluvial desde el río Paraná.
  • Nuevas áreas de estacionamiento contiguas al estadio.
  • Zonas VIP & Hospitality y sectores de amenidades con comodidades modernas.
  • Escaleras mecánicas, ascensores de cristal y mejoras integrales en la infraestructura general de la fachada e interiores.

Rosario Central Mundial sede Gigante
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