Messi arrasa en la MLS: MVP 2025, Bota de Oro y primer título de la MLS Cup.

Messi fue elegido MVP de la MLS 2025, logró su segundo premio consecutivo, lideró la liga en goles y asistencias y llevó al Inter Miami a su primera MLS Cup.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS 2025 , convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la liga en obtener el premio en dos temporadas consecutivas.

El campeón del mundo superó a los finalistas Anders Dreyer, Denis Bouanga, Evander y Sam Surridge, tras obtener el 70,43% del total de los votos, un sistema que combina la participación de medios, jugadores y clubes. Messi arrasó en cada categoría: recibió el 83,05% de los votos de los medios, el 55,17% de los jugadores y el 73,08% de los clubes.

Lionel Messi gana el MVP de la MLS 2025 y sigue rompiendo récords en la liga

Embed

El argentino lideró la liga con 29 goles en 28 partidos, se quedó con la Bota de Oro 2025 y fue clave para que Inter Miami terminara tercero en la Conferencia Este, aportando además 19 asistencias. Con estos números, Messi se consolida como el único jugador en la historia de la MLS en registrar al menos 36 asistencias en una temporada en más de una ocasión, logro que alcanzó tanto en 2024 como en 2025.

Su impacto también se refleja en los títulos obtenidos por el club: recientemente guió a Inter Miami a su primer triunfo en la MLS Cup, tras vencer 3-1 a los Vancouver Whitecaps el pasado sábado en el Chase Stadium.

Desde su llegada en 2023, Messi llevó al equipo al trofeo inaugural de la Leagues Cup, al Supporters’ Shield 2024, contribuyó a establecer el récord de puntos en una temporada y ahora suma el campeonato más importante de la liga.

En cuanto a logros individuales, Messi ya acumula el premio al Novato del Año 2023, la Bota de Oro 2025 y los MVP de la MLS en 2024 y 2025. Así, se convierte en apenas el segundo jugador en ganar el trofeo más de una vez, junto a Preki, ganador en 1997 y 2003.