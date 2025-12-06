Uno Entre Rios | Ovación | Messi

¡Messi lo logró! Inter Miami es campeón de la MLS por primera vez en su historia

Las Garzas se impusieron 3-1 con una actuación brillante de Messi, quien registró dos asistencias decisivas para los goles de De Paul y Tadeo Allende.

6 de diciembre 2025 · 18:58hs
El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS.

Lionel Messi lo logró: Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS. Las Garzas, con Javier Mascherano como DT, superaron por 3-1 al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller y se coronaron como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez en su historia.

Los tantos del equipo de La Florida fueron de Édier Ocampo en contra, de Rodrigo De Paul y de Tadeo Allende tras dos asistencia de Messi, respectivamente, mientras que Ali Ahmed había igualado el trámite de forma momentánea para el elenco canadiense. A su vez, esta consagración cuenta con un matiz agridulce, ya que también marca el último partido jugado de dos leyendas del fútbol mundial como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Un comienzo frenético y un gol inesperado

El partido comenzó con una intensidad notable. Apenas a los 7 minutos, Inter Miami encontró la ventaja en una jugada desafortunada para Vancouver: Édier Ocampo Vidal empujó la pelota contra su propio arco tras un envío peligroso, decretando el 1–0 y desatando la primera explosión en el estadio.

Tadeo Allende ya había avisado antes, con un remate que se fue por encima del travesaño, y Lionel Messi empezó rápidamente a tomar protagonismo, administrando cada avance ofensivo del equipo rosa.

Messi, siempre Messi: dueño de los tiempos

El capitán argentino generó las principales aproximaciones durante el primer tiempo: un tiro libre suave que el arquero contuvo sin problemas y un remate desde la medialuna que fue desviado por Ralph Priso. Sin embargo, su presencia gravitante impidió que Vancouver pudiera adelantar líneas con comodidad.

Mientras tanto, el conjunto canadiense comenzó lentamente a despertar. Brian White, Cubas y Sabbi obligaron a Rocco Ríos Novo —una de las figuras del encuentro— a intervenir en varias ocasiones. El arquero argentino sostuvo la ventaja con tapadas decisivas ante Sabbi y Müller, lo que permitió a Inter Miami irse al descanso con el 1–0.

Vancouver reacciona y empata, pero Miami responde

El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad. Messi estuvo a punto de anotar de cabeza tras un error del arquero rival, pero su testazo se fue apenas desviado.

A los 14 minutos, Vancouver encontró el empate: Ali Ahmed, recientemente ingresado, aprovechó su oportunidad y marcó su primer gol de la temporada 2025 para poner el 1–1. El impacto del tanto silenció por un momento al Chase Stadium y puso suspenso a la final.

Sin embargo, la reacción local fue inmediata. Apenas once minutos después, Rodrigo De Paul coronó una jugada colectiva precisa para devolverle la ventaja a Inter Miami. El volante argentino, clave en la conexión con Messi, selló el 2–1 y encendió de nuevo la ilusión del título.

Los palos salvaron a Inter Miami y llegó el golpe final

Vancouver tuvo su oportunidad más clara a los 16’: Sabbi estrelló su remate en el palo dos veces en la misma jugada, en una acción que pudo cambiar la historia del partido. Fue la última gran advertencia del conjunto canadiense, que empezó a desmoronarse con el paso de los minutos.

A los 50 minutos del complemento, cuando el partido se encaminaba al cierre, Tadeo Allende apareció para poner el 3–1 definitivo. El argentino, de notable despliegue durante todo el encuentro, sentenció la final y aseguró que el trofeo se quedara en Miami.

Un cierre caliente y lleno de amonestaciones

La tensión de la final se reflejó en el número de tarjetas: Vancouver terminó con seis jugadores amonestados, mientras que Inter Miami acumuló tres. Rodrigo De Paul, Maximiliano Falcón y Baltasar Rodríguez vieron la amarilla por el lado local, en un duelo que por momentos se volvió físico y friccionado.

Los entrenadores movieron el banco buscando respuestas y refresco, pero el dominio emocional del partido terminó siendo de Inter Miami, que controló los tiempos tras el tercer gol.

El título que faltaba: Messi lleva a Inter Miami a la cima de la MLS

Este título representa un antes y un después para Inter Miami. Tras la llegada de Messi, el club atravesó una reconstrucción profunda, sumando figuras como De Paul, Allende, Ríos Novo y Weigandt, conformando un plantel competitivo capaz de pelear por todo.

Maravilla Martínez la figura de Racing ante Boca.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Talleres campeón el fin de semana.

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Los Pumas 7 estuvieron muy cerca del título.

Los Pumas 7 fueron subcampeones en Ciudad del Cabo

