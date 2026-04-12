Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

El hermano menor de los Canapino se llevó una aplastante victoria en Clase 3. Los entrerrianos no tuvieron un buen paso por Concordia.

El podio tras la final de la Clase 3 en Concordia.

El Turismo Pista pasó por Concordia, donde disputó su tercera fecha de la temporada y como es una sana costumbre, se vieron carreras atractivas en cada una de las divisionales. En Clase 3 Matías Canapino se llevó la victoria y cerró un fin de semana perfecto.

El menor de los hermanos de Arrecifes se favoreció por un imprevisto que se dio segundos antes de la largada. Es que Federico Stieglitz partía desde la segunda posición, antes que el semáforo rojo se apague, el motor del Renault Clio se detuvo y al volver a ponerlo en marcha, se movió del cajón de partida.

Ese inconveniente fue objetivo de una penalización de 10 segundos, por lo que al superar a Canapino debió manejar con gran velocidad para que la sanción al final de la carrera genere el menor daño posible.

Beneficiado porque no ingresó el Auto de Seguridad, el jujeño fue clasificando en cada vuelta. Mientras tanto, Canapino con el Onix –que ayer cumplió su última carrera– se aventajó de su inmediato perseguidor, Federico Hermida.

Pasaron las vueltas y en una carrera sin mayores sobresaltos en el primer lugar, pese a que atrás hubo cambios de posiciones constantes, llegó la bandera a cuadros que le dio la victoria a Canapino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TurismoPista/status/2043436140796002803&partner=&hide_thread=false Fin de semana perfecto para @matiascanapino: Pole, Serie y Final en la Clase 3.#TurismoPista#TPenConcordia pic.twitter.com/YxoJqH6gpE — Turismo Pista (@TurismoPista) April 12, 2026

“Fue una carrera durísima por el calor y la exigencia que representa este circuito. Federico (Stieglitz) estaba más rápido que yo desde el inicio y no arriesgué al principio con la idea de ir a buscarlo después. Después me avisan del recargo y entonces busqué mantenerme en esa diferencia, sobre todo cuando sobre el final los autos empiezan a perder ritmo”, manifestó Canapino.

Stieglitz pudo redondear una gran tarea y pese a la amargura porque se le escapó el triunfo, arribó finalmente en el segundo lugar. Al podio lo completó Hermida.

Más atrás llegaron Emanuel Alaux, Martín Chico, Luciano Viana, Luciano González, Franco Fauret, Felipe Martini y Leonel Sotro, quienes completaron el top 10.

La final de la Clase 2 del Turismo Pista

La Clase 2 también brindó un gran espectáculo en el trazado entrerriano, donde la victoria quedó en manos del cordobés Agustín Martin. El piloto a bordo del Fiat Uno Way largó desde la pole position y no tuvo oponentes para lograr su tercer éxito personal dentro de la división intermedia del Turismo Pista.

Gabriel Melián con el Ford Ka cerró una gran tarea porque pudo saltar del cuarto al segundo lugar tras dejar atrás a Máximo Evans Weiss y al santafesino Jomás Maurelli. Justamente, este último venía para cerrar en el tercer lugar, pero un problema en el acelerador en los metros finales lo desplazó al cuarto lugar.

Tercero finalmente arribó el campeón Nicolás Herrera con el VW Up en un sprint final a toda velocidad. Quinto llegó Juan Cruz Paulides, sexto fue Facundo Ríos, séptimo terminó Agustín Gajate, octavo fue Lucas Huser, noveno Matías Cantarini y décimo lugar ocupó Evans Weiss.

Los entrerrianos no tuvieron un buen paso, el uruguayense Brian Dodera llegó 18°, Juan Bautista Daglio terminó 26°, mientras que el otro uruguayense Fabricio Scatena debió abandonar.

Lo que dejó la Clase 1 en Concordia

En Clase 1 la victoria fue para Lucio Rodríguez con el Fiat Uno. El piloto de Tacural en Santa Fe fue el amplio dominador del fin de semana, ya que se llevó la clasificación, ganó la serie más rápida y obtuvo el triunfo en la final.

Al podio lo completaron Francisco Suárez y Alexis Bull. Una atractiva final entregó la divisional menor del Turismo Pista, donde los sobrepasos y maniobras apretadas son moneda corriente.

También fue parte del espectáculo el Turismo Carretera 2000. En la primera final el triunfo fue de Andrés Jakos, seguido de Josito Di Palma y Facundo Ardusso. En tanto que la segunda carrera quedó en poder de DI Palma, escoltado por Bernardo Llaver y Ardusso.

La cuarta fecha de la temporada 2026 del Turismo Pista será el próximo 24 de mayo en el autódromo de San Jorge.