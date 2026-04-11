Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

El menor de los hermanos Canapino se adueñó del uno en la clasificación del Turismo Pista en Concordia. Este domingo habrá tres series y cinco finales.

El Turismo Pista afronta su tercera fecha e la temporada en el autódromo de Concordia, donde también comparte la actividad junto al Turismo Carretera 2000, lo que hace un total de más de 150 autos en el asfalto.

Este sábado se realizó la actividad clasificatoria y en la divisional reina, la Clase 3, el arrecifeño Matías Canapino fue la referencia. El hermano menor del megacampeón Agustín fue contundente a la hora de establecer un giro veloz y prácticamente no tuvo rivales al momento de dar lo mejor.

Con el Onix que lo impulsa el motor de Sebastián Colombo, Canapino se quedó con al pole position en 1’54”749/1000, seguido por Federico Stieglitz que pudo mejorar en la segunda tanda cronometrada y quedó a 248/1000, mientras que a la tercera posición lo ocupó Nicolás Pezzucchi a 296/1000.

Dino Cassiano quedó 4° a 542/1000, la 5° posición fue para Martín Chico a 586/1000, 6° se ubicó Emanuel Alaux a 716/1000, la 7° colocación fue para Luciano González a 720/1000, el 8° puesto fue para Santiago Tambucci a 770/1000, 9° quedó Felipe Martini a 822/1000, mientras que al top 10 lo completó Leonel Sotro a 878/1000.

El líder del campeonato no tuvo una clasificación destacada. Federico Hermida Alonso (Toyota Etios) se ubicó 16º a 1”207/1000 de Canapino. “Fue un sábado que fuimos protagonista todo el día. Fue une muy buena vuelta en la primera tanda y casi no cambiamos nada en el auto. La clave estuvo en hacer las dos últimos parciales de la mejor manera. Es un circuito que exige mucho en la rápido y frenar bien para los sectores lentos” resumió Canapino tras la pole.

Este domingo la actividad tendrá inicialmente a las tres series que se largarán a las 10.35, 11 y 11.25, respectivamente. En la primera batería Canapino compartirá la primera fila con Cassiano. La segunda serie tendrá a Stieglitz y Chico adelante, mientras que la tercera batería contará con Pezzucchi y Alaux en primera fila. Más tarde, a las 13.35 se correrá la prueba final al trazado concordiense.

Las series en Concordia

La Clase 2 disputó sus tres series selectivas, donde se vieron maniobras ajustadas, roces y sobrepasos al límite, como es una constante la categoría que llevó 46 autos a la Capital del Citrus.

La primera serie quedó en mano de Juan Cruz Paulides con un tiempo de 10’57”153/1000, seguido por Jonas Maurelli, Facundo Ríos, Lucas Huser y Tomás Bosque. El representante de Lucas González, Juan Daglio ocupó la 8° posición.

A la segunda batería se la apoderó Máximo Evans Weiss con 10’05”573/1000, escoltado por Fabián Mainero, Nicolás Herrera, Agustín Gajate e Ignacio Bello. Aquí Fabricio Scatena de Concepción del Uruguay terminó en la octava posición.

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La tercera serie fue vencida por Agustín Martín con 10’02”956/1000 y posteriormente arribaron Gabriel Melián, Federico Raspanti, Matías Cantarini y Lucas Garro. Brian Dodera de Concepción del Uruguay llegó 8°. La final de este domingo se largará desde las 12.40 a 16 giros con Martín y Evans Weiss en primera fila.

La Clase 1 también disputó este sábado sus tres series. La primera fue ganada por Lucio Rodríguez, seguido por Francisco Suárez y William Bull. La segunda batería quedó en poder de Joaquín Cortina, escoltado por Nicolás Rojas y Cristian Garbiglia. La tercera fue vencida por Joaquín Hongn y atrás llegaron Luciano Manavella y Matías Rovera. La final se largará desde las 12 a 11 giros.

La clasificación del Turismo Carretera 2000 en Concordia

El Turismo Carretera 2000, que afronta su tercera fecha del año, entregó al santafesino Facundo Ardusso como el dueño de la pole position. Con el Renault Fluence empleó una marca de 1’44”890/1000, seguido por Andrés Jakos (Honda Civic) a 044/1000, Bernardo Llaver (Honda Civic) a 080/1000, Lucas Bohdanowicz (Renault Fluence) a 351/1000 y Josito Di Palma (Citroën C4 Lounge) a 417/1000.

La categoría correrá este domingo sus dos finales, la primera desde las 10.10 a solo 7 giros, mientras que la segunda final se pondrá en marcha desde las 14.25 a 14 vueltas.