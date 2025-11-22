Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

El paranaense Mariano Werner se ubicó en la el Roberto Mouras, por delante de Agustín Canapino (5°) con quien pelea por la corona.

Mariano Werner buscará llegar delante de Canapino y descontarle los 10

Mariano Werner buscará llegar delante de Canapino y descontarle los 10,5 puntos que tiene el Titán de ventaja,

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) ganó la clasificación del TC Pick Up, que está disputando la 10ª fecha en el autódromo de La Plata. El piloto de Salto marcó un tiempo de 1’26”748/1000 y superó por 111/1000 a su escolta, Germán Todino (Toyota Hilux). Por su parte, Mariano Werner (Toyota Hilux) cerró el top3 en este parcial.

Mariano Werner va por un buen resultado en La Plata.

Mariano Werner va por un buen resultado en La Plata.

El campeón también se adjudicó la pole position en la fecha anterior, disputada en el trazado platense, y apunta a recuperar terreno en la Copa de Oro que hoy lo encuentra en 6° lugar a 30,5 unidades del líder, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). El Titán, por su parte, que viene de ganar en la última caótica fecha, terminó 5° a 476/1000 de Gianini.

Mariano Werner buscará darlo todo en las dos últimas fechas y llegar a su segundo título en las camionetas.

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

“Estoy feliz por haber hecho la vuelta de la pole position, no es algo sencillo. Creo que mi fuerte es la parte lenta del circuito y supimos sacarle provecho. Le agradezco a todo el equipo porque recuperamos el protagonismo de las primeras fechas, algo que necesitábamos si queremos seguir peleando la Copa. Mañana vamos a correr a todo o nada”, dijo Gianini que consiguió su 14ª pole position en 70 presentaciones en la categoría.

Germán Todino completó la clasificación por detrás del piloto de Salto, por lo que largará primero en la segunda serie. “Felicito a todo mi equipo y al motorista. Hicimos una linda vuelta, nos faltó muy poquito, pero sabemos que tenemos lo suficiente para estar en la pelea. La camioneta está muy linda, se nota que mejoramos mucho”, fueron las palabras de Todino, que llegó segundo a 111/1000 del poleman.

Qué dijo Mariano Werner

“Dejaremos todo para pelear adelante. Era necesario terminar adelante de Canapino, como hicimos hoy, pero uno siempre apunta a los primeros lugares”, declaró Werner, que fue tercero a 267/1000 del autor de la pole position.

Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) se ubicó entre los 5 más veloces de la clasificación por quinta vez en las últimas seis fechas. En esta ocasión, el piloto del EZEB Team, que está 3º en el “play-off”, fue cuarto a 452/1000 de Gianini. Agustín Canapino (Chevrolet S10), el líder de la Copa de Oro, quedó quinto a 476/1000.

Las series se correrán: Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y Mariano Werner (Toyota Hilux) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 9.15. Germán Todino (Toyota Hilux) y Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 9.40. La carrera final está prevista para las 14.20.

