El conjunto Culé regreso a su estadio tras 909 días: se impusieron por 4-0 al Athletic Club de Bilbao, con una estelar actuación del joven crack Lamine Yamal.

El Barcelona celebró la reapertura del Spotify Camp Nou tras 909 días de exilio en Montjuïc con una victoria en La Liga frente al Athletic Club, gracias a la contundencia de los goles de Robert Lewandowski y Fermín López, y un doblete Ferran Torres que se vieron reflejados en el marcador por 4-0. Lamine Yamal dio su show con dos asistencias espectaculares y los hinchas ¡ovacionaron a Lionel Messi a los 10 minutos!

Fiel a su estilo, el Athletic salió a buscar al Barça, con las filas juntas y la defensa en la línea divisoria, una estrategia valiente que los azulgranas, agresivos y afilados en el pase desde el inicio, descifraron para plantarse ante Unai Simón en dos ocasiones. A la tercera, tras un robo de Eric en la frontal del área rival, Lewandowski estrenó el marcador con un zurdazo ajustado.

El primer gol en el renovado Spotify Camp Nou, que coreó el nombre de Leo Messi a lo 10 minutos, inauguró un nuevo partido, más parejo. El visitante se estiró, amenazó en un disparo desviado de Nico Williams y ajustó la presión. El Barça perdió fluidez, pero volvió a crecer gracias al dominio en los duelos, faceta donde los rojiblancos suelen imperar. Eric y Fermín se adueñaron de la zona ancha, los de Flick se asentaron en campo rival y casi llegó el 2-0. Ferran respondió con un pase picado al desmarque de Fermín, repelido en su remate por la rápida salida de Unai Simón, y Dani Olmo no acertó a dirigir el rechace en el arco.

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Barcelona lamine yamal 1 Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Tras este fogonazo llegó un tanto anulado de Ferran por un claro fuera de fuego, y paulatinamente el Athletic ganó solidez en la presión, recuperó pelotas y por poco no empató a la carrera en dos intentos de Unai Gómez y un tercero de Nico Williams. Justo en ese momento, con los de Valverde volcados en busca del gol, llegó el 2-0 en un contraataque servido por Lamine Yamal, que encontró con el exterior de la bota izquierda la carrera de Ferrán, algo afortunado en la definición, que Unai Simón rozó sin éxito (2-0).

Reforzado por el resultado, el Barça entró mejor al segundo acto y Fermín Lopez, solo ante la portería tras otro robo de Eric frente al área, marcó el 3-0 (min.48). Y la estocada definitiva llegó al filo de la hora de juego, con una dura entrada de Sancet sobre Fermín que el colegiado, a instancias del VAR, sancionó con tarjeta roja.

Barcelona goleó en su regreso al Camp Nou

