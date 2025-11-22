Uno Entre Rios | Ovación | Juventud Unida

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Desde las 19, Juventud Unida, el líder de la Zona 3 de la Región Litoral Sur, recibirá al colista del grupo, Unión y Fraternidad de San Salvador.

22 de noviembre 2025 · 16:15hs
Juventud Unida intentará asegurarse la clasificación en su casa.

Prensa Juventud Unida

Juventud Unida intentará asegurarse la clasificación en su casa.

Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá este sábado a Unión y Fraternidad de San Salvador en una historia correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur. Este juego, correspondiente a la Zona 3 de la Región Litoral Sur, se llevará adelante a partir de las 19 en el sur entrerriano bajo el arbitraje de Sebastián López, de La Paz.

Será un choque de extremos el que se producirá en la capital del carnaval. El Decano de Gualeguaychú lidera en soledad el grupo con 10 unidades. En su última presentación los dirigidos por Miguel Fullana resignaron sus primeras unidades en el certamen organizado por Consejo Federal al igualar 0 a 0 ante Parque Sur de Concepción del Uruguay, en La Histórica.

Atlético Neuquén lidera la Zona 1 de la Región Litoral Sur

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

El automovilismo entrerriano define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Distinta es la realidad de Unión y Fraternidad perdió los cuatro encuentros que disputó. Frente a este escenario, se despidió de toda posibilidad de continuar en competencia al término de la primera fase.

Juventud Unida buscará la victoria que garantice su presencia en la siguiente instancia del torneo que ofrecerá cuatro plazas a la próxima temporada del Torneo Federal A.

Juventud Unida Torneo Regional Amateur Unión y Fraternidad de San Salvador fútbol
Noticias relacionadas
Los jugadores de Quique tras la victoria en Chajarí.

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

El argentino buscará puntuar por primera vez en el año en el circuito callejero.

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas

Se pondrá en juego el segundo ascenso que otorga la Primera Nacional.

Primera Nacional: Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final

Vélez y Argentinos Juniors fueron dos de los equipos que mejor jugaron en el Torneo Clausura.

Vélez y Argentinos Juniors abren los octavos de final del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

El objeto que se debe renovar cada año del arbolito de Navidad por seguridad

El objeto que se debe renovar cada año del arbolito de Navidad por seguridad

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Policiales
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Ovación
Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Lanús va por la Copa Sudamericana

Lanús va por la Copa Sudamericana

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

La provincia
Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Dejanos tu comentario