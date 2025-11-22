Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Desde las 19, Juventud Unida, el líder de la Zona 3 de la Región Litoral Sur, recibirá al colista del grupo, Unión y Fraternidad de San Salvador.

Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá este sábado a Unión y Fraternidad de San Salvador en una historia correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur. Este juego, correspondiente a la Zona 3 de la Región Litoral Sur, se llevará adelante a partir de las 19 en el sur entrerriano bajo el arbitraje de Sebastián López, de La Paz.

Será un choque de extremos el que se producirá en la capital del carnaval. El Decano de Gualeguaychú lidera en soledad el grupo con 10 unidades. En su última presentación los dirigidos por Miguel Fullana resignaron sus primeras unidades en el certamen organizado por Consejo Federal al igualar 0 a 0 ante Parque Sur de Concepción del Uruguay, en La Histórica.

Distinta es la realidad de Unión y Fraternidad perdió los cuatro encuentros que disputó. Frente a este escenario, se despidió de toda posibilidad de continuar en competencia al término de la primera fase.

Juventud Unida buscará la victoria que garantice su presencia en la siguiente instancia del torneo que ofrecerá cuatro plazas a la próxima temporada del Torneo Federal A.