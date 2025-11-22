Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

En una infartante definición por penales, Lanús se impuso por 5-4 sobre Atlético Mineiro y levantó en trofeo por segunda vez en su historia.

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana. En la final disputada en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el Granate se impuso 5-4 en una infartante definición por penales sobre Atlético Mineiro, tras igualar 0 a 0 durante el partido y la prórroga.

Nahuel Losada, el arquero del equipo del sur del Gran Buenos Aires, fue la gran figura en la capital paraguaya, tapando un tremendo mano a mano en el último tramo de la prórroga y atajó tres ejecuciones en la tanda desde los doce pasos a Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo, este último para sellar la victoria del plantel conducido por Mauricio Pellegrino.

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lautaro Acosta tuvo la gran oportunidad de evitar prolongar la agonía, ya que el Laucha falló el penal que le daba el título a su equipo, pero Losada saltó en rescate del ídolo para que Lanús se adueñe de la Copa Sudamericana.

Lanús jugará la Copa Libertadores

Con la consagración, el Granate sacó boleto a la Copa Libertadores 2026 y, de esta manera, liberó un cupo en la Tabla Anual del fútbol argentino, que fue aprovechado por Barracas Central para acceder a la Sudamericana 2026.

De esta manera, Lanús levantó su segundo trofeo de la Copa Sudamericana tras la conquista en 2013 y tendrá la oportunidad de disputar mano a mano la final de la Recopa Sudamericana ante el vencedor de la Copa Libertadores, que saldrá de la final que disputen Palmeiras y Flamengo.