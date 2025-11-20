Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

Apenas 10,5 puntos separan a Mariano Werner del líder del torneo Agustín Canapino. Este fin de semana se corre la penúltima del año.

Mariano Werner buscará darlo todo en las dos últimas fechas y llegar a su segundo título en las camionetas.

La Copa Shell de TC Pick Up llega a instancias decisivas nuevamente con el autódromo de La Plata como escenario este fin de semana. En la penúltima cita del año, Agustín Canapino (Chevrolet S10) llega como líder de los play-off, con un acumulado de 102,5 puntos y 10,5 por encima de su escolta Mariano Werner (Toyota Hilux).

Serán 20 las camionetas en pista para esta cita. En relación a la pasada competencia, también en el escenario platense, hay una cara nueva: la de Franco De Benedictis. El necochense hará su regreso a la categoría a bordo de una Ford Ranger, que cuenta con la asistencia técnica del SAP Team.

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

En esta fecha se definirá quienes serán los tres pilotos que accederán por el método de los “3 de Último Minuto”. Hasta el momento, son Mauricio Lambiris, Tomás Abdala y Diego De Carlo.

Lambiris cosechó 240,5 puntos y logró un podio en la fecha 7 en Río Cuarto. Abdala, por su parte, tiene 189,5 unidades y su mejor resultado fue un 4° lugar. Mientras que De Carlo tiene 182 y el mejor rendimiento para él fue un 10° lugar.

Aún no se definieron esas tres vacantes disponibles porque aún hay otros pilotos en la disputa: Javier Jack, con 168 puntos, Agustín Martínez, con 113, y Nicolás Pezzucchi con 96 unidades.

Los que también corren en La Plata

Por su parte, el TC Pista Pick Up sostiene los mismos nombres que estuvieron presentes en la novena fecha, es decir 19 inscriptos. En la Copa Shell Helix, el dominio es de Juan Sebastián Gallo (VW Amarok), con un total de 110 puntos. Lo siguen las Ford Ranger de Benjamín Ochoa y Thomas Micheloud, a 32 y 34 puntos de distancia respectivamente.

También estará corriendo el TC Mouras, donde habrá trece pilotos anotados. Lucas Carabajal (Ford) arriba como líder de la Copa Coronación con 106,5 puntos, aventajando por solo medio punto a Eugenio Provens (Dodge). El tercer lugar le corresponde a Manuel Borgert (Ford), quien se ubica a trece puntos de distancia del piloto chaqueño.