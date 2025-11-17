Entre abandonos, fallas mecánicas y pocos resultados fuertes, Mariano Werner completó un 2025 irregular que lo dejó sin chances de pelear por el título.

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner.

El Turismo Carretera disputó la cuarta cita de la Copa de Plata 2025 en el autódromo de Toay, La Pampa , sede de la penúltima fecha del certamen. En la competencia final, Christian Ledesma se llevó la victoria.

Por su parte, el paranaense Mariano Werner, autor de la pole position y ganador de la serie más rápida, largó desde la primera posición. Sin embargo, antes de completar la final, el entrerriano debió abandonar por un problema en el motor de su Ford Mustang.

Mariano Werner se quedó con el uno en una atípica clasificación

El abandono de Mariano Werner le dio la victoria a Christian Ledesma

Resultados que no alcanzaron: el 2025 que complicó a Mariano Werner

El tricampeón de la categoría, tras este resultado, quedó sin posibilidades matemáticas de pelear por el título, ubicándose 12° en el campeonato con 77 puntos. En un año marcado por diversas complicaciones, Werner ya apunta a cerrar de la mejor manera la temporada en La Plata y comenzar a trabajar de cara al 2026.

A continuación, se repasan sus resultados durante la temporada 2025: