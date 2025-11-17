El Turismo Carretera disputó la cuarta cita de la Copa de Plata 2025 en el autódromo de Toay, La Pampa, sede de la penúltima fecha del certamen. En la competencia final, Christian Ledesma se llevó la victoria.
Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner
Entre abandonos, fallas mecánicas y pocos resultados fuertes, Mariano Werner completó un 2025 irregular que lo dejó sin chances de pelear por el título.
Por su parte, el paranaense Mariano Werner, autor de la pole position y ganador de la serie más rápida, largó desde la primera posición. Sin embargo, antes de completar la final, el entrerriano debió abandonar por un problema en el motor de su Ford Mustang.
LEER MÁS: El abandono de Mariano Werner le dio la victoria a Christian Ledesma
Resultados que no alcanzaron: el 2025 que complicó a Mariano Werner
El tricampeón de la categoría, tras este resultado, quedó sin posibilidades matemáticas de pelear por el título, ubicándose 12° en el campeonato con 77 puntos. En un año marcado por diversas complicaciones, Werner ya apunta a cerrar de la mejor manera la temporada en La Plata y comenzar a trabajar de cara al 2026.
A continuación, se repasan sus resultados durante la temporada 2025:
1° fecha - Viedma: abandono
2° fecha - El Calafate: 8° puesto
3° fecha - Neuquén: 16° puesto en la primera serie (no se corrió la final)
4° fecha - Toay: abandono
5° fecha - Termas: 13° puesto
6° fecha - Córdoba: 1° puesto
7° fecha - Posadas: abandono
8° fecha - Concepción del Uruguay: 13° puesto
9° fecha - San Juan: abandono
10° fecha - Buenos Aires: 5° puesto
11° fecha - San Luis: rotura de motor en su serie y abandono en la final
12° fecha - San Nicolás: 16° puesto
13° fecha - Paraná: 3° puesto
14° fecha - Toay: abandono