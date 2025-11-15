Mariano Werner se quedó con el uno en una atípica clasificación

Mariano Werner hizo el uno y se largó un temporal en Toay, La Pampa. Más tarde se reanudó pero nadie pudo con el piloto de Ford.

En el grupo uno, Mariano Werner fue letal con sus rivales y le sacó medio segundo al escolta.

Mariano Werner (Mustang) ratificó su idilio con el autódromo de Toay, que lo tiene como el más ganador del historial, al quedarse con la pole position para la cuarta y anteúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera.

Al cabo de una clasificación signada por una lluvia, que perjudicó a todos excepto a los pilotos de la Copa de Oro, el entrerriano logró su 32ª pole en 249 clasificaciones en el TC y la cuarta en el circuito pampeano. Superó a Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

La palabra de Mariano Werner

“Fue una gran vuelta, le agradezco a Trucco que me llevó en la vuelta rápida. Caímos bien de movida y esta es una pista que nos trae buenos recuerdos, pero lo más importante es mañana”, expresó Werner en Campeones.

El poleman cortó la racha de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que venía de adjudicarse las últimas 2 clasificaciones de manera consecutiva.

“Es una pole que se festeja por cómo se dio el grupo nuestro. Feliz porque tuvimos un gran auto, lástima lo de la lluvia que llegó después. No fue el mejor año que tuvimos, pero siempre le pusimos todo para dar pelea. La Pampa siempre es especial para nosotros, es un circuito que me cae bien. Tendríamos que haber corrido las 15 carreras acá para darle pelea a Agustín (Canapino)”, agregó.

El Turismo Carretera no realizaba una clasificación con protagonismo de la lluvia desde el 19 de agosto de 2023 en Buenos Aires, cuando la actividad comenzó con la pista húmeda, que después se fue secando. Ese día, Marcos Quijada (Dodge) hizo la pole position. Similar a lo que pasó en Toay 2022, cuando Mathías Nolesi (Ford) se quedó con la pole.

Esta vez, la lluvia tuvo una injerencia mucho mayor. El cuarto conformado por los 12 integrantes de la Copa de Oro fue el primero en salir a la pista y el único que pudo clasificar en condiciones de pista seca. Los 13 pilotos del segundo cuarto giraron cuando la lluvia ya se había hecho presente en forma palpable, lo que hizo que los tiempos fueran 1"5/10 más lentos que en el primer cuarto.

La lluvia se hizo presente en La Pampa

Cuando todavía tenían que clasificar el tercer y cuarto cuarto se desató un diluvio con fuertes ráfagas de viento que obligó a suspender la actividad durante 1 hora y 20 minutos. La pista se habilitó con la pista totalmente húmeda, por lo que los 24 pilotos del tercer y cuarto disputaron una clasificación aparte en la que estaba en juego el 26º puesto en el ordenamiento general, que quedó en poder de Emiliano Spataro (Mustang), a 12s948 de la “pole”.

“Pudimos meter este tiempo en la última vuelta, así que estoy muy contento. La condición de la pista es totalmente incierta, por lo que todo puede pasar este fin de semana”, dijo Agrelo que quedó a 350/1000 del líder.

“Estoy conforme con mi clasificación porque quedamos entre los mejores. La realidad es que el clima estaba previsto, todos teníamos la misma información y sucedió”, dijo Ledesma, que terminó a 447/1000 de Werner.

Valentín Aguirre (Camaro), Julián Santero (Mustang), Germán Todino (Mustang), Agustín Canapino (Camaro), Mauricio Lambiris (Mustang), Otto Fritzler (Toyota) y Santiago Mangoni (Camaro) completaron las diez primeras posiciones. El paranaense Agustín Martínez (Mustang) quedó 13°, mientras que el uruguayense Nicolás Bonelli (Mustang) se posicionó 30°.

Para este domingo está previsto que se corran las tres series desde las 10.10, mientras que la carrera final se pondrá en marcha a las 13.30.