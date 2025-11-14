Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

A una fecha del final del torneo, Agustín Canapino llega a Toay con la chance de consagrase campeón una fecha antes del final.

El Turismo Carretera llega a Toay este fin de semana con un total de 49 inscriptos para disputar la 14ª fecha del campeonato 2025. Será la séptima ocasión en la que la categoría más popular del país se presente dos veces en un mismo año en el trazado de La Pampa, algo que sucede ininterrumpidamente desde 2022.

Por sus características, las buenas carreras son un clásico en el trazado de 4.148,40 metros. Y también es un clásico la presencia de Toay en la Copa de Oro: la de este fin de semana será su 13ª aparición en esta instancia, lo que lo convierte en el escenario con más presencias en la historia del “play-off”, que comenzó en 2008. Detrás se ubican San Luis, con 12, y La Plata, que con el Premio Coronación de este año llegará a 11.

La amplia diferencia de Agustín Canapino

Hoy habrá dos pruebas de entrenamientos previo a la clasificación que se iniciará desde las 16.05. Con su quinta victoria lograda en Paraná en lo que va del año, y la cuarta de manera consecutiva, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) incrementó su ventaja en la Copa de Oro RUS y supera por 51,5 puntos a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y de darse algunos resultados podría coronarse de manera anticipada este mismo domingo. Aunque, considerando a los candidatos de los “3 de último minuto”, Matías Rossi (Toyota Camry) sería el verdadero escolta.

El Titán había llegado al trazado entrerriano en la cima de la tabla con 25,5 unidades a su favor sobre Julián Santero (Ford Mustang) Con esta nueva victoria, el arrecifeño alcanzó las 155 unidades. Por detrás se colocó Santiago Mangoni, que fue 9° en la Final, pero aún debe la victoria si quiere ser un candidato al título a falta de dos carreras.

En la tercera posición se encuentra Julián Santero (Ford Mustang), que llegó 30° en Paraná, luego de un fuerte accidente en la serie y tener que remontar desde el 47° lugar. El mendocino está a 69,5 puntos de Canapino.

Con el podio alcanzado en el Club de Volantes Entrerrianos, Mariano Werner llegó a los 68 puntos en el torneo y se posiciona en el sexto lugar. El piloto del Mustang buscará tener un cierre digno de torneo y poner toda su atención en la próxima temporada, pensando en el estreno del nuevo auto que ya está en su etapa final y que tiene como objetivo ponerlo en pista en diciembre.

Los antecedentes en La Pampa

La cita pampeana se ha establecido como el evento que define quiénes llegan a la carrera final del campeonato con posibilidades y quiénes no, ya que en las últimas cinco temporadas fue la 14ª y anteúltima fecha. En cuatro de esas cinco oportunidades el piloto que arribó al Coronación como líder de la Copa de Oro fue Mariano Werner (Ford), justamente el más ganador con el TC en Toay, con cuatro triunfos. La excepción se dio en 2022, cuando el entrerriano llegó a la definición como escolta de José Manuel Urcera (Torino).

De las 18 carreras que el Turismo Carretera disputó en Toay, seis fueron especiales (con detenciones obligatorias en los boxes) y 13 fueron con formato estándar, tal como será la de este fin de semana. Con el esquema tradicional de clasificación, series y Final, Chevrolet lleva 9 competencias sin victorias en Toay, y en las últimas cuatro no tuvo representantes en el podio.

El último ganador de la marca en el circuito pampeano es Christian Ledesma, quien el 2 de noviembre de 2014, bajo una tenue lluvia, se impuso con una Chevy del Jet Racing, con Matías Rossi completando el “1-2” de Chevrolet. En tanto, el último piloto del “Chivo” que culminó una Final con formato estándar en el “top 3” fue Agustín Canapino, quien terminó como escolta de Werner el 3 de noviembre de 2019.

Toay registra cuatro ganadores distintos en las últimas cuatro competencias. Mariano Werner (Ford Mustang) se llevó el triunfo en 2024, en la temporada debut de los Turismo Carretera de nueva generación y el día que compitió por última vez un Falcon, de la mano de Gabriel Ponce de León.

En tanto, las últimas tres finales con los autos tradicionales quedaron en poder del Maquin Parts Racing, con tres marcas distintas: “Josito” Di Palma (Ford) en 2021, con “1-2-3” del “Óvalo”, que completaron Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre; Facundo Ardusso (Torino) en 2022 tras largar 20º y Germán Todino (Dodge) en 2023, carrera que marcó el peor resultado para Ford (Werner fue 15º) desde la Vuelta de Olavarría 1981.