El abandono de Mariano Werner le dio la victoria a Christian Ledesma

Mariano Werner lideraba con comodidad la final, pero un problema de motor lo obligó a abandonar. Christian Ledesma llegó primero a la bandera a cuadros.

Christian Ledesma ganó la Final de la 14ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se llevó el triunfo, que es el primero para él este año y el 27° en su cuenta personal, lo que le permite cortar con una sequía de cuatro años, dos meses, y cuatro días sin ganar.

El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llegará a la definición del torneo en la punta de la Copa de Oro RUS y también se definieron los “3 de último minuto”.

El piloto del Pradecon Racing largó desde el segundo puesto y heredó el liderazgo en la 14ª vuelta, cuando Mariano Werner (Mustang), que hasta ahí había dominado la Final sin sobresaltos, abandonó por sexta vez en el temporada, esta vez por la rotura del motor que prepara Guillermo “Rulo” Pianca.

A partir de ahí, Ledesma lideró hasta la bandera a cuadros, ya que su escolta Mauricio Lambiris (Mustang) estaba más abocado a defender la segunda posición del ataque de Valentín Aguirre (Camaro) y Germán Todino (Mustang).

El marplatense de 49 años cortó una racha de 61 carreras sin triunfos, ya que el anterior había sido el 11 de septiembre de 2021 en Rafaela con Las Toscas Racing, el día que excluyeron en la verificación técnica a José Manuel Urcera (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford), que habían sido primero y segundo en la pista. Ahora, el piloto con más carreras en la historia del TC (419) suma 27 victorias y está 10º en el listado histórico de ganadores, junto a Oscar Castellano y Emilio Satriano.

La palabra de Christian Ledesma

“Estoy feliz, todo esto es muy importante para nosotros. Trabajamos mucho para lograr este triunfo y para volver a ganar después de muchos años. Pasaron 26 años de mi primera victoria, toda una vida… Pero disfruto seguir corriendo y me siento bien. Ahora voy a esforzarme el doble para seguir así”, expresó Ledesma en Campeones.

El campeón 2007 de Turismo Carretera logró su segundo triunfo en Toay, donde Chevrolet no ganaba una carrera de formato estándar desde 2014, cuando justamente venció Ledesma. Curiosamente, aquella vez Werner también había largado desde la “pole”.

Además, el “Chivo” alcanzó su sexta victoria de la temporada y se aseguró ser la marca más ganadora de 2025. Lo llamativo es que Ledesma es el segundo usuario de Camaro que sube al escalón más alto del podio, ya que los otros cinco éxitos fueron de Canapino.

Así quedó el podio del #TCenLaPampa



Gran Premio La Pampa Pardo // Copa Mercedes Benz Camiones#ACTC #TCenLaPampa pic.twitter.com/xtQFKGta25 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) November 16, 2025

El Titán de Arrcifes llegará a la definición de Copa de Oro en La Plata (7 de diciembre) como líder del “minitorneo” con 189 puntos, superando por 57,5 unidades a su escolta, Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Solamente cuatro pilotos pueden disputarle el título a Canapino: Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro), aunque ninguno cuenta con la victoria.

“Valentín me trajo al límite en todas las vueltas. Mi auto andaba bien, pero no llegaba a alcanzarlo a Christian. Es un buen resultado a pesar de todo”, fueron las palabras de Lambiris, quien terminó a 1”141/1000 de Ledesma y selló su 20° podio en 160 carreras en el TC.

“Fue una carrera divertida. En mi caso fui a fondo en todas las vueltas. Creo que Lambiris doblaba mejor que yo y ahí hacía la diferencia. Mientras que yo me recuperaba en la recta por lo derecho. Es un buen resultado para nosotros”, fueron las palabras de Aguirre, quien terminó a 1”352/1000 de Ledesma y sumó su 15° podio en 117 carreras en el TC.

Gran resultado obtuvo el uruguayense Nicolás Bonelli. El piloto del Mustang escaló posiciones a lo largo de la carrera final y llegó a la bandera a cuadros en el 11° lugar. Buen trabajo del piloto entrerriano que subió posiciones en el torneo. El paranaense Agustín Martínez no corrió mejor suerte y debió abandonar promediando la competencia.

La 15ª y última fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en el autódromo de La Plata.