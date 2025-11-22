Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta de la Cerveza

Federación vive dos noches con grandes actividades en el marco de la la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal.

22 de noviembre 2025 · 16:04hs
Durante este viernes y sábado se desarrolla la 9° edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación. El Intendente Ricardo Bravo estuvo presente en la primer noche y se espera un gran marco de público para el cierre.

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, acompañado del Secretario de Turismo del Municipio Ezequiel Marozzini, participó este viernes del comienzo de la Novena Fiesta de la cerveza artesanal, que tuvo lugar en el Desfilódromo local llamado José Luis Silvestril.

LEER MÁS: Federación: un destino que enamora todo el año

El evento contó, además de un número importante de cerveceros, con variados stands gastronómicos y shows musicales en vivo, que fue acompañado por los visitantes que llegaron a la ciudad y los vecinos de Federación que año a año acompañan este evento.

Novena edición

Hoy sábado desde las 20:00 será la segunda y última noche de la Fiesta y se espera nuevamente un gran marco de público para disfrutar de otra gran noche con bandas en vivo, patio gastronómico y una gran variedad de cervezas artesanales para todos los gustos.

