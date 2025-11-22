Uno Entre Rios | La Provincia | Camioneros

Camioneros solidarios donan alimentos

Una caravana de camioneros partió desde el parque industrial de Paraná hacia el Hipódromo de Oro Verde con donaciones de alimentos para diversas instituciones

22 de noviembre 2025 · 13:49hs
Una caravana de camioneros partió desde el parque industrial de Paraná hacia el Hipódromo de Oro Verde con donaciones de alimentos para diversas instituciones 

Una caravana de camioneros partió desde el parque industrial de Paraná hacia el Hipódromo de Oro Verde con donaciones de alimentos para diversas instituciones  

Como todos los años camioneros realizan una caravana por calles permitidas al tránsito pesado, que termina con una donación de alimentos no perecederos a instituciones.

Este sábado la caravana se trasladó desde la zona del Parque Industrial de Paraná, por calles Hernandarias, Salellas, Miguel David, Zanni hasta el ingreso de Oro Verde , ruta 11 y de ahí al predio del Hipódromo. Hay un almuerzo y distintas actividades recreativas programadas.

Los elementos recogidos son repartidos las instituciones. "En este caso, como no consiguieron predio en Paraná, lo llevaron a Oro Verde", se señaló a UNO.

En todo el recorrido por el ejido de Paraná, la caravana estuvo escoltada por personal de Tránsito municipal.

