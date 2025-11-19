Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

El piloto paranaense Mariano Werner fue autocrítico con su floja temporada 2025 y sembró una duda, ¿quién será su motorista en el 2026?

19 de noviembre 2025 · 18:40hs
Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

El paranaense Mariano Werner se acostumbró a ganar carreras y pelear los campeonatos en el Turismo Carretera. Sin embargo, el tres veces campeón no tiene un buen año desde lo deportivo: solo una victoria (en Córdoba), cinco deserciones (Viedma, Posadas, San Juan, San Luis y Toay) y cambios de motoristas (Agut, Fernández y Pianca).

El fin de semana pasado, se mostraba como el máximo candidato a llevarse la victoria tras una clasificación donde le sacó 0.350 segundos a su escolta, Marcelo Agrelo. Luego dominó y neutralizó en la serie a Valentín Aguirre y se alistó para largar en el mejor cajón.

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner.

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner

El marplatense alcanzó la 27° victoria en su carrera deportiva dentro del TC.

El abandono de Mariano Werner le dio la victoria a Christian Ledesma

Al cabo de 13 vueltas, le sacaba casi dos segundos a Christian Ledesma y manejaba con tranquilidad, pero una nueva rotura en el motor preparado por Guillermo Pianca lo dejó afuera, señala Campeones.

Mariano Werner fue auto crítico con su presente

Mariano Werner 1
Mariano Werner:

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

“Hoy no somos los campeones de años anteriores, nos tenemos que sacar ese suéter y volvernos a poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar”, expresó sobre la situación en la que se encuentra el conjunto.

LEER MÁS: Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

Aun su futuro es incierto, tanto en la conformación de su equipo, el motorista que lo acompañará y en la construcción de un nuevo auto: “Tengo definiciones, con charlas pendientes. Está Marcelo Occhionero que siempre me ayudó y estuvo conmigo todos estos años. Me baso en el grupo de sponsors, sin perder los pilares fundamentales de equipo y mejorando lo que este año no fue suficiente”.

Además, agregó: “Valoro a Pianca por la pasión que ha tenido este tiempo, agarró una bola caliente en Buenos Aires. Con los hermanos Riva tengo charlas y desde 2018 me han ayudado. Dependerá de los resultados que arrojen las pruebas en diciembre”.

Mariano Werner paranaense Córdoba Mariano Werner
Noticias relacionadas
En el grupo uno, Mariano Werner fue letal con sus rivales y le sacó medio segundo al escolta.

Mariano Werner se quedó con el uno en una atípica clasificación

El arrecifeño llega de ganar en las últimas cuatro carreras y se encamina a un nuevo título.

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

El piloto de Paraná piensa en la puesta en funcionamiento del nuevo auto para la temporada 2026.

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Boca, con la vuelta de Lautaro Di Lollo y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Ver comentarios

Lo último

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Ultimo Momento
El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

La provincia
Entre Ríos: La Cámara de Diputados dio media sanción unánime al Presupuesto 2026

Entre Ríos: La Cámara de Diputados dio media sanción unánime al Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Dejanos tu comentario