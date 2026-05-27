En Rafaela el TC disputará la "Carrera de los Millones" A fines de junio Rafaela recibirá al Turismo Carretera y tendrá su carrera especial, pese a que aún no se informó la suma de dinero al ganador. 27 de mayo 2026 · 19:31hs

Rafaela es un clásico del TC y este año volverá a tener la Carrera de los Millones.

La ACTC confirmó que la séptima fecha de Turismo Carretera, a disputarse los próximos 20 y 21 de junio en el autódromo de Rafaela, será la tradicional “Carrera de los Millones”, donde el ganador se llevará una gran suma de dinero que no fue informada.

Turismo Carretera Rafaela A fines de junio corre el TC en Rafaela. La última edición del evento fue el 1 de junio en el Cabalén de Alta Gracia por la sexta fecha del 2025, con triunfo de Mariano Werner en una polémica maniobra con Julián Santero, que lo superó en la largada, pero debió devolverle la posición tras un pedido de los comisarios deportivos, que consideraron que hubo ‘pontonazos’ por parte del mendocino.

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

El de Paraná ganó dos de las ocho ediciones disputadas, ya que fue triunfador en la primera que se realizó en 2016. Además, Rafaela volverá al calendario tras un año de ausencia, ya que se realizaron intensas obras en todo el predio. Esteban Gini fue quien ganó el 16 de junio de 2024.