Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner probó en La Plata, antes de emprender viaje rumbo a San Luis, donde se inicia el playoff del TC. Este miércoles probará motores.

El piloto de Paraná buscará la confiabilidad que no tuvo a lo largo de toda la etapa regular.

Tras la clasificación agónica a la Copa de Oro del Turismo Carretera, puso una apuesta plena Mariano Werner a la batalla por el título del 2025. Regresó al autódromo de La Plata para una segunda jornada de ensayos con el auto de TC, considerando que la semana anterior (el jueves) trabajó con su auto en el Roberto Mouras.

“No habíamos quedado conformes con la prueba anterior, encontramos algunas cosas que no estaban bien. Vinimos pensando en una solución que no funcionó y eso nos hizo cambiar el enfoque –le explicó Werner a la ACTC–. El deseo es poder llegar bien preparados a San Luis”.

Junto a su ingeniero Alejandro Chata Saparrat, el equipo continuó con la prueba de nuevos elementos y la recolección de datos hasta pasadas las 18 horas. El trabajo se centró en el “kilómetro” del circuito platense, donde se evalúa principalmente la eficiencia aerodinámica.

Allí también analizaron el funcionamiento del Ford Mustang con los últimos cambios reglamentarios: la posibilidad de bajar dos milímetros el despeje del splitter (en la trompa) y la reducción de 15 kilos en el peso mínimo, que ahora es de 1.300 kilos (ver cambios reglamentarios). Datos que procesarán en las próximas horas con Saparrat y Marcos Laborda, quien lo asesora de manera remota.

Mariano Werner también probará motores en el rolo

Werner tiene previsto probar este miércoles diferentes motorizaciones en el banco de rodillos de Paraná. Allí comparará la performance entre un multiválvulas de Rody Agut, con quien trabajó en las últimas temporadas, y uno de Guillermo Mosquito Pianca, quien lo atendió en la carrera de Buenos Aires. No se descarta una tercera opción con un impulsor de Ariel Martínez (hermano de Omar Gurí Martínez). De ese ensayo saldrá el motorista elegido para el inicio de la Copa de Oro en San Luis el próximo 13 y 14 septiembre.

Werner logró una agónica clasificación a la Copa de Oro luego de transitar una de las Etapas Regulares más complicadas de su carrera deportiva, marcada por la falta de confiabilidad mecánica de su auto. Sin embargo, el entrerriano ya cuenta con la victoria reglamentaria (requisito indispensable para ser campeón) y con estas pruebas busca recuperar el protagonismo para ir en busca de su cuarta corona en el Turismo Carretera.